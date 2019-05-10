«В клетке должен был сидеть не опереточный фриц, а Путин» 2 Дмитрий Растаев

10.05.2019, 13:35

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Дмитрий Растаев

Фашизм сегодня продолжается в Кремле, а не в персонажах 70-летней давности.

Утро 10 мая - как утро 1 января. С той только разницей, что там алкогольное похмелье, а тут информационное.

«Праздник» кончился, а лента все еще забита дедывоевальными постами. И ладно бы просто постили фотки с пилотками - так нет же, еще и «глубокомысленные» комментарии к ним добавляют. «Дай Бог, чтобы ужасы той войны никогда больше не повторились...»

Вы че это, серьезно? В каком прекрасном вакууме вы живете? «Ужасы той войны» уже 5 лет сотрясают украинский Донбасс. И эта война для украинцев ничуть не ласковее «той».

Фото: агентство «Между строк»

9 мая по Нижнему Тагилу провезли клетку с ряженым фашистом и собаками. И с надписью «Фашизм - на свалку истории». Так вот, чтобы не грешить против истории, в этой клетке должен был сидеть не опереточный фриц, а Путин. А вместо собак - Киселев, Соловьев и прочие Скабеевы. Потому фашизм сегодня продолжается в них, а не в персонажах 70-летней давности.

Дмитрий Растаев, «Фейсбук»