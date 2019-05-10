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Папа Римский благословил инициативу белорусских греко-католиков

  • 10.05.2019, 13:26
архимандрит Сергей Гаек

Понтифик встретился с апостольским визитатором Беларуси.

В Ватикане прошла встреча апостольского визитатора для греко-католиков Беларуси архимандрита Сергея Гаека с Папой Римским Франциском, сообщает Vatican News.

Разговор с Франциском архимандрит Сергей Гаек назвал «кратким, но содержательным». Встреча состоялась 8 мая после общей аудиенции.

Архимандрит Гаек рассказал, что подошел к Папе с иконой святых Кирилла и Мефодия, оригинал которого находится в брестском греко-католическом храме.

«Мы хотим, чтобы она посещала приходы и семьи нашей страны. Поэтому я просил понтифика благословить саму икону и всю пастырскую инициативу», - сказал архимандрит в интервью белорусской редакции Vatican News.

«Папа сказал, что с радостью нас благословляет. Это была короткая, но содержательная беседа. Затем Франциск сказал: «Молитесь за меня, чтобы я также продолжал свою миссию с усердием святых Кирилла и Мефодия», - подытожил встречу с Папой лидер белорусских греко-католиков.

Он отметил, что для католической общины страны это важно, так как в этом году продолжается празднование юбилея 1150-летия утверждения Римом миссии святых Кирилла и Мефодия.


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