От Польши до Мальты: кто заменил Украине российский рынок после ассоциации с ЕС 2 Сергей Сидоренко

10.05.2019, 14:04

Торговля между Украиной и Евросоюзом беспрецедентно увеличилась.

Продажи украинских товаров в ЕС увеличились на 40%, как утверждает брюссельская статистика, исчисляемая в евро? Или рост был еще большим - на 55%, как подсчитал украинский Госстат в долларах США? И та, и та цифра - увеличение экспорта товаров из Украины в ЕС с 2015 по 2018 год.

Можно долго спорить о том, кто считает лучше, об изменениях курса евро к доллару, о влиянии выхода бизнеса из тени и так далее... Но кто бы ни был прав в этом споре, фактом остается то, что за эти годы торговля между Украиной и Евросоюзом беспрецедентно увеличилась.

Причем быстрее всего растет экспорт переработанной продукции. Сейчас она составляет 75% продаж украинских товаров в ЕС - а это, согласитесь, немало!

Этот скачок был бы невозможен без Соглашения об ассоциации (СА), включающего глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли. Кстати, точно такую ​​же динамику показывает Молдова, которая подписала СА вместе с нами и грузинами. И это стало, вероятно, самой серьезной из всех "морковок", которые государства-соседи ЕС получили в рамках Восточного партнерства - формата, который на следующей неделе будет отмечать свое первое десятилетие.

Особенно радует то, что наша торговля не сконцентрирована на одной-двух соседних европейских странах: украинские производители нашли рынок везде. (Спойлер: а наибольший рост показал экспорт... нет, не в Польшу, а на Мальту!)

Хронология скачка

Единый рынок ЕС стал главным торговым партнером Украины еще в 2014 году, и это было более чем закономерно.

Торговля с Российской Федерацией падала еще в предыдущем году из-за введенных Кремлем ограничений - но по итогам 2013 года Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана все равно остался главным торговым партнером нашей страны. Но потом торговая война со стороны РФ дополнилась гибридной, а затем и "обычной", сделав торговлю с Россией не только сложной и рискованной, но для некоторых украинских экспортеров - еще и неприемлемой.

А в 2014 году заработал беспошлинный режим для украинского экспорта в ЕС, предусмотренный СА. Сначала Европа открыла таможенную границу в одностороннем порядке, а с 2016 года - уже на постоянной основе, в обе стороны.

Потеряв сначала крымские предприятия, а потом промышленный и экспортный потенциал Донбасса и российский рынок для остальных экспортеров, Украина до сих пор не восстановила довоенные объемы внешней торговли.

Здесь нет ничего удивительного. Производства, оставшиеся на оккупированной территории, сложно быстро компенсировать. Да и поиск новых рынков - вещь непростая. Но торговля с Евросоюзом стала исключением из правила.

Более 42,5% - именно столько составила суммарная доля 28 государств-членов ЕС в общем объеме украинского товарного экспорта за 2018 год. У Европы никогда не было такой доли в нашей внешней торговле. И это - то, чего никакими административными методами достичь нельзя. Бизнес сам чувствует, что теперь ему легко торговать с ЕС.

Это, к слову, не предел. К примеру, у Молдовы в прошлом году почти 70% экспорта шло в ЕС. Но вернемся к Украине. Европа - большая, и стоит разобраться, куда именно в ЕС идут украинские товары.

Здесь есть несомненный успех: нашим производителям удалось завоевать рынки в значительно большем количестве стран ЕС, чем их молдавским коллегам.

От Испании до Польши

Рыночные отношения циничны по своей природе. Бизнес идет за деньгами, и международная торговля не прекращается даже с врагом - нравится нам это или нет.

Если считать не таможенные союзы, а отдельные государства, то Россия до 2018 года оставалась крупнейшим импортером украинских товаров. Несмотря на экономические санкции, регулярные проблемы на границе и т.д. - статистика 2018 года свидетельствует, что в мире до сих пор нет страны, куда Украина продавала бы больше, чем в РФ. Но год от года российская доля в общем объеме торговли сокращается. В 2012 году это было 25,6% всего украинского экспорта, а в 2018 - лишь 7,7%. А в 2019 году на место лидера, похоже, выйдет Польша, о чем свидетельствует статистика за первый квартал этого года.

К слову, в свое время по украинской экономике больно ударило то, что четверть нашего экспорта была ориентирована на РФ. Такой уровень зависимости от одной страны - сверхкритический, к тому же это создает соблазны для экономического давления. Зато нынешний уровень торговли с РФ (менее 8%) по международным нормам безопасен.

Читатель может спросить, в чем же отличие нашей концентрации на экспорте в ЕС? Ответ есть. И это - не только разное отношение к Украине в Москве и в Брюсселе. Ключевое отличие - в другом.

Наш экспорт в ЕС не сконцентрирован только на одной или нескольких странах.

Товары на 20 с лишним миллиардов долларов, которые украинцы продали в ЕС в 2018 году, "размазаны тонким слоем" по всему континенту.

Конечно, есть государства, с которыми наш бизнес торгует более активно. В Польшу, Италию и Германию украинцы продают на сумму более 2 млрд евро. Еще в три страны - экспорт выше 1 млрд евро. Еще три через год-два имеют все шансы пересечь миллиардную отметку.

Но нет ни одного государства, от которого зависела бы критически высокая доля нашей торговли. Даже на Польшу приходится менее 7% экспорта украинских товаров.

Страна ЕС млн $ Польша 3258 Италия 2629 Германия 2208 Венгрия 1646 Нидерланды 1604 Испания 1370 Румыния 933 Чехия 878 Словакия 864

А теперь сравним с Молдовой. Здесь картина и близко не похожа на украинскую: Румыния занимает до 25% всего молдавского экспорта (и 35% экспорта в ЕС). Украина такой зависимости избежала, и это - дополнительный повод ценить те успехи в диверсификации, которых достигли наши экспортеры.

И чтобы закончить с вопросом "куда продаем?" - еще одна хорошая новость. С 2016 года, то есть с начала действия свободной торговли Украина-ЕС, вырос экспорт практически во все европейские страны.

Мы уже упомянули, что общий экспорт в ЕС вырос в полтора раза (точнее, на 55%). Отдельные страны показывают еще более значительный рост поставок из Украины: Нидерланды - на 77%, Германия - 66%, Польша - 65%, Венгрия - 81%, Словакия - 84%, Латвия и Бельгия - вдвое, Эстония - в 2,3 раза...

Но самый большой "взрыв" продемонстрировала торговля Украины с... Мальтой. В 2018 году украинцы продали туда в 5,4 раза больше товаров, чем в 2015-м! Но разочаруем - настоящей сенсации здесь нет. Экспорт на Мальту в 2018 году составил около 60 млн евро. Не копейки, но все же небольшая сумма для украинской промышленности. Достаточно нескольких крупных контрактов, чтобы торговля выросла в разы - но точно так же она может упасть, когда контракты будут выполнены. Поэтому мальтийский рекорд - это скорее интересный факт, чем признак большой победы.

Чем торгуем?

Понятно, что от роста экспорта выигрывают все - это и поддержание стабильности гривны, и рабочие места, и налоги. Но интересно, что же Украина поставляет в Европейский Союз? Много ли правды в утверждениях о том, что Украина продает в ЕС только руду, металл и пшеницу? И правда ли, что пробиться на европейский рынок могут одни лишь олигархи или крупнейшие предприятия?

Едва ли не самый большой миф - то, что торговать с Евросоюзом способны лишь гиганты. Нет, это под силу и малым предприятиям, не говоря уже о средних.

Так, в 2017 году экспорт товаров в ЕС осуществляли более 14 тысяч украинских предприятий, подсчитали в Минэкономразвития.

Согласитесь, столько олигархов в Украине наверняка нет,

Сложно найти крупное медиа, которое бы за последние годы не упоминало украинских производителей, которые нашли выход на рынок ЕС.

Предприниматели находят направления, которые большинство вообще не воспринимает как серьезный бизнес. Пример - экспорт черники и похожей на нее голубики.

Думаете, лесные ягоды - это "кустарное", несистемное занятие, на котором серьезно не заработаешь? Нет, мир меняется! Сейчас такие ягоды не собирают в лесу, а выращивают промышленно, причем Украину считают одним из перспективных игроков. Уже в этом году площадь плантаций голубики в Украине может достичь 3000 гектаров и стремительно растет. Хотя нам еще далеко до Польши, где под эту ягоду отведено, по разным оценкам, 11-14 тысяч гектаров.

И об объемах рынка. ЕС сейчас потребляет 160 тысяч тонн голубики в год. Это - более полумиллиарда евро по оптовым ценам. А главное - спрос на ягоду растет и, по оценкам специалистов, может увеличиться вчетверо! На этот вкусный рынок, конечно, смотрят не только украинцы.

Но можно с гордостью сказать, что украинские производители пошли дальше: есть те, кто не только продает ягоды, но и перерабатывает их. А это - больше рабочих мест, более высокая добавленная стоимость, больше денег. История такого успеха - в репортаже "Удивить черникой".

Наши производители оказываются конкурентными в ЕС и в тех областях, где этого ну точно не ждешь. Как пример - производство книг и игрушек для европейских детей. Но игроков на этом рынке - намного больше.

Могли ли вы представить себе, что продажи в ЕС украинских игрушек принесли более 65 млн евро?

Это - 0,4% всех доходов от нашего экспорта в Европу.

И даже среди самых популярных экспортных позиций можно найти то, что способно удивить. Так, второе место среди всех товаров, проданных в ЕС в первой половине 2018 года, заняли... комплекты свечей зажигания для автомобилей. Этот товар составил 7% стоимости всего украинского экспорта в ЕС! Это на самом деле не удивительно, если знать, что Украина постепенно превращается в один из центров производства оборудования для автомобилей.

В целом категория "Машины, оборудование и механизмы, в том числе электротехническое оборудование" охватила 14% украинского экспорта в ЕС.

При этом "голое", необработанное сырье в настоящее время занимает всего около четверти нашего европейского экспорта, как подсчитали в Институте экономических исследований. Да, это тоже немало; да, степень переработки многих экспортных позиций - до сих пор невысокая. Но она растет из года в год!

Поэтому можно с уверенностью говорить: те, кто считал, что Соглашение об ассоциации превратит Украину в "сырьевую базу" Европы, оказались неправы. Тенденция абсолютно противоположная. Три года действия ЗСТ наглядно это доказали.

Сергей Сидоренко, "Европейская правда"