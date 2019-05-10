Могилевские чиновники в День Победы забыли про ветерана 1 10.05.2019, 14:15

Иллюстрационное фото

Он ждал машину из горисполкома, но она так и не приехала.

В Могилеве в День Победы забыли ветерана Ефременко Федора, сообщает mogilev.online.

Как и все ветераны, Федор Антонович уже в преклонных годах, поэтому за ним должна была прибыть машина из горисполкома, чтобы отвезти на шествие ветеранов в честь Дня Победы. Однако машина... так и не приехала.

Ожидание Федору Антоновичу помог скрасить школьник. По-видимому, он должен был помочь ветерану добраться до шествия, но тоже так никуда и не уехал.

Комментарии могилевчан:

«Забили прост. Подтверждается, что эти праздники не в честь ветеранов, а для показухи».

«А сейчас ему будет компенсация... Гречка и соль?!»

Напомним, что в Витебске накануне 9 мая ветераны получили открытку, в которой их поздравили с Новым годом. А в Стародорожском районе Минской области легко одетых школьниц при температуре воздуха +7 градусов поставили возле мемориала отдавать воинское приветствие проезжающим по трассе машинам.