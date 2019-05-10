Россия до сих пор не вернула Эстонии более 5% ее территории 3 10.05.2019, 14:23

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В МВД Эстонии отметили, что РФ вообще не хочет обсуждать этот вопрос.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Российская Федерация до сих пор не вернула его стране 5,2% ее территории. Об этом сообщает РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что Москва "не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать компенсацию за нее, ни вообще обсуждать этот вопрос".

При этом Хельме отметил, что Эстония готова ждать решения территориального спора так же терпеливо, как Япония ждет решения вопроса Курильских островов.

"Эстония ждать решения территориального вопроса в рамках международного права. Воевать с Россией мы не собираемся", - сказал глава МВД Эстонии.

Хельме не уточнил, о каких именно территории идет. Но российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник отмечают, что чиновник мог иметь в виду российские города Ивангород и часть Печорского района - сейчас это части Псковской и Ленинградской областей России.