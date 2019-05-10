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Стало известно, какой будет погода до конца недели

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  • 10.05.2019, 14:36
  • 1,956

Прогноз на ближайшие несколько дней.

На этой неделе из-за атмосферных фронтов во многих районах Беларуси была холодная и дождливая погода. Их влияние сохранится и в субботу, но затем погода улучшится: дождей будет немного и станет теплее. Об этом tut.by рассказали в Белгидромете Минприроды.

11 мая, в субботу, погода будет неустойчивая, ночью преимущественно по востоку страны, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, местами по северо-востоку республики ожидаются сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +5...11°С, максимальная днем +11…17°С, по юго-западу воздух прогреется до +21°С.

В воскресенье погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +3…10°С, максимальная температура днем +16…23°С.


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