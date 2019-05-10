В Украину вернули $3 миллиона Януковича 3 10.05.2019, 14:39

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Виктор Янукович

Фото: Коммерсант

Средства взыскали со счетов кипрских компаний Erozaria Ltd и Aldoza Investments Limited.

Исполнительная служба Министерства юстиции взыскала в пользу Украины с кипрских компаний Erozaria Ltd и Aldoza Investments Limited, связанных с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, 55 млн грн и $1 млн. Об этом сегодня сообщила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, пишет gordonua.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Возврат средств в пользу государства Украина состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний Erozaria Ltd и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ "Укргазбанк", – отметила Глущенко.

По ее словам, 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствами в сумме 55 342 762, 37 грн и $1 010 072, 39.

В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг. 28 апреля 2017 года Луценко сообщил, что "Ощадбанк" завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство конфискованных средств. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что эти деньги пойдут в первую очередь на укрепление армии.

Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими преступлениями, на 199,4 млрд грн.

Луценко 1 декабря 2018 года заявлял, что с июня 2016 года по октябрь 2018-го органы прокуратуры Украины вернули государству почти 108 млрд грн в деньгах и активах, 44 млрд грн из которых – в рамках спецконфискации.

В феврале 2019 года конфискованные 1,478 млрд грн преступной организации времен Януковича были перечислены в Госказначейство.