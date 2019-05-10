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Виталий Шевеленков: В ИВС отдохнул от телефона и перечитал Булгакова

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  • 10.05.2019, 14:48
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Виталий Шевеленков

Борца с аккумуляторным заводом, брутально задержанного на глазах у сына, оштрафовали «за хулиганство».

3 суток ареста и две базовые величины штрафа. Так закончилась история с воскресным задержанием противника строительства аккумуляторного завода под Брестом Виталия Шевеленкова.

5 мая Виталия на глазах у малолетнего сына жестоко задерживали шестеро сотрудников милиции, пишет правозащитный центр «Весна». Чем же провинился Виталий перед правоохранительными органами?

Как рассказал Виталий, в одно из воскресений он проходил по площади Ленина во время кормления голубей и увидел, что его записывает на видеокамеру сотрудник милиции в штатском. Виталий попросил "тихаря" стереть видео с ним. Но получил отказ. Именно этот факт инкриминировали Виталию как мелкое хулиганство, за что предусмотрена административная ответственность.

Виталий не понимает, зачем его надо было задерживать подобным образом, да еще на глазах у ребенка, зачем лишать свободы и сажать в ИВС?

Кстати, в ИВС Виталию понравилось - он отдохнул от телефона и перечитал Булгакова. С питанием тоже все было в порядке-родственники и неравнодушные граждане передали Виталию все, что нужно. 8 мая заместитель начальника Ленинского РОВД Николай Самосюк признал Виталия виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.1 КоАП РБ и оштрафовал двумя базовыми величинами штрафа.


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