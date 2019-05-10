Федынич - Лукашенко: А какие результаты в области «социальных вопросов»? 11 10.05.2019, 15:30

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Геннадий Федынич

Если государство пытается контролировать рыночные отношения – это значит, что оно не в силах обеспечить людям достойную жизнь.

Федерация профсоюзов Беларуси наградила Лукашенко юбилейной медалью «115 лет профсоюзному движению Беларуси». Об этом стало известно в ходе его встречи, 2 мая, с председателем ФПБ Михаилом Ордой, пишет praca-by.info.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал это награждение и темы встречи председателя ФПБ с Лукашенко:

– Я не читал положение об этой медали, но думаю, что награждаться ею должны люди, которые не просто работали в профсоюзах, а имели конкретные результаты – реально улучшали жизнь белорусских трудящихся. А какие результаты у нас в области «социальных вопросов»? Об этом надо в первую спросить у рабочих, служащих, пенсионеров и инвалидов.

«Независимые профсоюзы никогда не вписывались в структуру государства, которую построил Лукашенко»

На встрече с Ордой Лукашенко обратился к теме предстоящих «выборов». Как он подчеркнул, основу участковых избирательных комиссий зачастую составляют учителя и работники сферы здравоохранения, как правило, все они состоят в профсоюзах. Поэтому он рассчитывает на поддержку на местах со стороны профсоюзов. Профсоюзы, по его мнению, понадобятся и как резерв кадров для «палаты».

– Я, конечно же, жду представителей профсоюзов на избирательных участках, при «выборах» кандидатами в «парламент». Это опытные люди. Это люди из трудовых коллективов. И таких людей надо поднимать и выдвигать как хороших специалистов, которые могли бы работать в «парламенте», - сказал Лукашенко.

– Что означает участие в участковых комиссиях? – обратил внимание Федынич, – Это значит, что в фальсификации «выборов» на разных уровнях постоянно участвуют представители Федерации профсоюзов. Те же врачи и учителя, поголовно члены официальных профсоюзов. Они, как и другие работники бюджетной сферы, полностью зависят от власти и вынуждены делать то, что от них требуют. А выдвижение в «парламент» «лучших представителей трудовых коллективов» – это как понимать? Лучших слесарей, врачей, учителей, инженеров или руководителей? Я уверен, что в «парламенте» должны быть люди, которые хорошо разбираются в законах, в экономике, в политике, люди, готовые принципиально и профессионально отстаивать интересы своих избирателей, независимо от того, какой трудовой коллектив или партия их выдвинула, а мы, как правило, видим депутатов, отобранных по степени «благонадежности». То что спускается им из Администрации, они рассматривают формально в комиссиях, предлагают поправить запятые и это принимается. Все должно быть «как надо». Если мы хотим жить по-человечески, этому должен быть положен конец.

«Если государство пытается контролировать рыночные отношения – это значит, что оно не в силах обеспечить людям достойный уровень жизни»

Лукашенко обратил внимание на встрече с Ордой, что ценообразование остается для населения вопросом номер один.

– Вы защищаете прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. Заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее, - сказал он.

– Цены на некоторые продукты необоснованно выросли. В их числе — пшено, курица, белокочанная капуста, - согласился председатель ФПБ.

Федерация с 2017 года проводит мониторинг цен, результаты которого передают в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

– По ценообразованию необходимо сделать, чтобы цены не росли необоснованно. Президент поручил в ближайшее время собрать совещание, чтобы выработать четкие подходы. Никто не имеет права наживаться на кошельках людей, — заявил Михаил Орда.

– А я скажу, что главное ‒ не контроль над ценами, гораздо важнее – контроль над уровнем заработной платы и благосостоянием трудящихся. Цены должны контролироваться, в первую очередь, рынком. Если государство пытается контролировать рыночные отношения – это значит, что оно не в силах обеспечить людям достойный уровень жизни, - отметил Федынич.

– Если речь идет о повышении благосостояния людей – это значит увеличение пенсий и не на копейки, увеличение зарплат и тарифов. Сегодня минимальный потребительский бюджет составляет 463 рубля, и человек, придя на работу, должен зарабатывать не меньше. Этим Федерация профсоюзов готова заниматься? Так что же лучше следить, сколько стоит белокочанная капуста и обращаться по этому вопросу в антимонопольный комитет или, как это положено профсоюзу, бороться за уровень заработной платы и пенсионное обеспечение людей труда?

«Дайте список тех, кто против, и мы разберемся»

Поинтересовался Лукашенко у председателя ФПБ и созданием новых профсоюзных ячеек на белорусских предприятиях, не препятствует ли этому руководство самих предприятий. О таких случаях он попросил информировать.

Геннадий Федынич уточнил:

– Федерация всегда поднимала вопрос, что им сложно организовывать свои структуры в частном секторе, потому что наниматели их не хотят, а указание такое есть ‒ создать везде профсоюзы. Мне кажется, это означает: «дайте список тех, кто против, и мы разберемся». И понятно, что речь идет только о ФПБ, потому что, если бы на встрече с Лукашенко присутствовал, например, и Александр Ярошук, как председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов – другого национального профсоюзного центра, можно было бы говорить о профсоюзах вообще. Но независимые профсоюзы, о которых тут ни слова не сказано, никогда не вписывались в структуру государства, которую построил Лукашенко. Там места независимым профсоюзам нет. И чем ближе к «выборам», и тем и другим, тем давление на независимые профсоюзы будет усиливаться.

– Я бы хотел вернуться к тому, - продолжил Федынич, - что было заявлено на этой встрече: «Федерация ‒ это масштабное, сплоченное и организованное объединение», что «главная задача объединения – защита интересов людей труда». В чем организованность и сплоченность этого объединения? В том, что оно добилось отмены декретов о краткосрочных контрактах? В том, что добивается отмены антинародного декрета “о тунеядцах”? Может быть ФПБ сплоченно выступило против повышения пенсионного возраста? Стеной встало на защиту интересов рабочего человека?

«Большинство людей только под страхом потерять рабочие места числятся членами профсоюзов ФПБ»

– В чем масштабность – в том, что добровольно-принудительно удерживаются профсоюзные взносы? В том, что при устройстве на работу человек сначала обязан написать заявление на вступление в официальный профсоюз?

– А может в том, чтобы выгнать трудящихся в их выходной день на субботник и перечислить однодневный заработок на неизвестно какие цели? Или заставить прийти на избирательный участок? Давайте не будем блефовать перед членами профсоюзов и своим собственным народом. Вы у них спросили, у членов профсоюзов, – чего они хотят от объединения профсоюзов? Люди сегодня крайне недовольны работой ФПБ, потому, что не видят конкретных результатов по защите их интересов. А такое «социальное партнерство», которое мы видим сегодня в Беларуси только узаконивает обнищание людей. Ведь реальное социальное партнерство предусматривает конструктивный и жесткий диалог между правительством, нанимателями и профсоюзами. А при несогласии с позицией правительства профсоюзы обязаны предпринять коллективные акции протеста. А мы видим только коллективные акции "согласия" на 1 мая.

– Большинство работающих только под страхом потерять рабочие места числятся членами профсоюзов ФПБ. Если б сегодня Федерация сказала: "кто хочет остаться в отраслевых профсоюзах, кто хочет уйти в другие профсоюзы, а кто вообще хочет выйти из профсоюза, – дорога открыта", вот тогда мы посмотрели бы, что сталось бы с этой Федерацией.

В заключение, лидер профсоюза РЭП вернулся к 115-й годовщине создания белорусских профсоюзов:

– После того, как в ФПБ вместо Владимира Гончарика пришел Леонид Козик, из истории Федерации профсоюзов полностью исчезла работа РЭП и СПМ, которые там были, и в свое время немало сделали для защиты людей труда. История сегодня подгоняется под тех, кто у власти, а этого быть не должно. Дата 115 – не слишком круглая, но это удобный повод преувеличить роль теперешней Федерации в отстаивании интересов трудящихся. Ту роль, которую они вообще сегодня не видят.

Наверно, имеет смысл написать настоящую историю профсоюзов Беларуси, чтобы она была конкретная и правдивая – что удалось, а что не удалось. А не показуха и фальсификация, которую мы видим.