В США представлен прототип космического аппарата для посадки на Луну 10.05.2019, 15:37

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Фото: Mark Wilson/Getty Images

Он был созван по инициативе миллиардера Джеффа Безоса.

Миллиардер Джефф Безос, основатель аэрокосмической компании Blue Origin, представил прототип космического аппарата для посадки на Луну и прокомментировал планы полетов с целью создания колонии на Луне всего через пять лет, сообщает «Голос Америки».

В ходе редкой встречи с журналистами в Вашингтоне создатель интернет-гиганта Amazon рассказал, что аппарат под названием Blue Moon сможет доставлять на поверхность Луны полезные грузы.

Так, аппарат высотой с двухэтажное здание может транспортировать четыре лунохода.

«Пора вернуться на Луну – и на этот раз остаться там», – сказал Безос.

«Это невероятная машина, и она отправится на Луну», – добавил он.

Компания Blue Origin, базирующаяся в городе Кент, штат Вашингтон, разрабатывает ракету New Shepard для космического туризма, а также тяжелую ракету-носитель New Glenn для запуска спутников.

New Glenn планируется представить к 2021 году, а первый суборбитальный полет на борту New Shepard состоится уже в этом году.

Вице-президент Майк Пенс в марте призвал НАСА построить космическую платформу на лунной орбите и «любыми средствами» высадить американских астронавтов на южном полюсе Луны к 2024 году – на четыре года раньше, чем планировалось изначально.

«Мне это очень нравится, – прокомментировал Безос план Пенса. – Это правильно. Мы поможем уложиться в этот срок».

НАСА уже строит планы относительно южного полюса Луны – региона, где, как полагают, достаточно извлекаемой ледниковой воды для синтезирования дополнительного ракетного топлива и для питья.

Безос анонсировал свои планы за два месяца до 50-летней годовщины со дня первой высадки на Луну.