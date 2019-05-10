Белорусы стояли до 14 часов в очереди, чтобы уехать на майские каникулы 4 10.05.2019, 15:39

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Пограничникам отдых пока не светит: теперь нужно оформить тех, кто возвращается с отдыха.

Белорусы отдыхали пять дней подряд, с 5 по 9 мая - это настоящие майские каникулы! Такие каникулы в Беларуси случились едва ли не впервые, поэтому грех было не воспользоваться таким подарком, пишет kp.by.

- Друзья поехали в Литву на море, мы - в Польшу, в Краков. Вроде и выехали пораньше, и пункт пропуска выбрали не самый популярный, а все равно застряли на границе на 5 часов! - рассказывает брестчанка Наталья.

Таких, как она, оказалось слишком много. Рассказывают и о 14 часах ожидания. На границе с Польшей и Литвой образовались большие очереди - пропуска на отдых ждали до 200 машин!

- Действительно, на майских выходных поток машин сильно возрос. Большая часть - граждане Беларуси, но мы отмечаем, что в такие дни на границе увеличивается и количество граждан России. Если в обычные дни их бывает около 5%, то на этих выходных в некоторых пунктах пропуска доля возросла до 15%, - комментирует Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси.

Самыми загруженными оказались пункты пропуска Брест и Брузги на границе с Польшей, на границе с Литвой - Каменный Лог. Белорусские пограничники на официальном сайте и в соцсетях делились оперативной информацией об очередях, и это помогло равномерно распределить нагрузку на разные пункты пропуска. Усугубили ситуацию ремонт в Брузгах и эхо войны: на нейтральной полосе между Беларусью и Польшей нашли снаряд времен войны, поэтому границу на несколько часов пришлось закрыть.

- В России каникулы закончатся 12 мая, поэтому мы ожидаем увеличения транспортного потока на въезд в Беларусь. Мы не снижаем темпов и готовы обеспечить ритмичность работы пунктов пропуска и пропускную способность на должном уровне. Где необходимо, будем увеличивать смены пограничных нарядов, - говорят в Госпогранкомитете.