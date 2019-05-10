В штабе Зеленского прокомментировали возможное прибытие делегации Трампа на инаугурацию 4 10.05.2019, 16:12

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Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Инаугурация избранного президента Украины пройдет в этом месяце.

Информация о возможном участии президента США Дональда Трампа в инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского является закрытой.

Об этом заявил спикер по политическим вопросам команды Зеленского Дмитрий Разумков, пишет сайт newsone.ua.

По его словам, данное сообщение является дипломатическим протоколом.

"Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам", - подчеркнул Разумков.

Также он добавил, что на инаугурации украинского президента представительство США будет на самом высоком уровне.

Как сообщили СМИ ранее, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что американская делегация высокого уровня прибудет в Украину на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.