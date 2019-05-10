Дмитрия Полиенко переводят в следственный изолятор в Жодино 1 10.05.2019, 16:21

Дмитрий Полиенко

Фото: ПЦ "Вясна"

До политзаключенного не доходят письма солидарности.

Бывшему политзаключенному Дмитрию Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, пишет сайт palitviazni.info.

"Следствие предварительно продлится до конца этого месяца, - говорит экс-политзаключенный и друг Дмитрия Вячеслав Косинеров. - 26 мая у Дмитрия День рождения (исполнится 25 лет), поэтому очередной праздник он будет встречать за решеткой".

По информации Следственного комитета, Дмитрию Полиенко выставлено обвинение по трем статьям: «особо злостное хулиганство» (ч. 3 ст. 339), «разжигание социальной розни» (ст. 130), а также «осквернение сооружений и порча имущества» (ст. 341).

Сейчас активист остается под стражей, в отношении него была назначена стационарная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза. С 10 апреля Дмитрий находился в Новинках.

"Дмитрий Полиенко уже прошел судебно-психиатрическую экспертизу, но ее результаты нам неизвестен, - рассказал Косинеров. - Его вернули в столичный СИЗО на улице Володарского, но ненадолго. По нашей информации, сегодня, 10 мая его должны этапировать в Жодино. Хотя это нарушение, так как, по решению следователя, Дмитрий должен находиться в СИЗО в Минске ".

По словам Вячеслава Косинерова, в письме, которое прислал Полиенко, тот перечисляет по датам, когда он писал друзьям.

- С помощью этого мы узнали, что из 10 писем до нас дошло только одно, - добавляет Косинеров.