«Аэрофлот» отменил более десятка рейсов «Суперджетов» 10.05.2019, 16:27

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Фото: Bukin Alexander / jetphotos.com

Российская авиакомпания снова увеличила число отмененных рейсов с использованием этого самолета.

"Аэрофлот" отменил в пятницу, 10 мая, 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево", пишет interfax.ru.

Отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.

Накануне "Аэрофлот" отменил 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее их было пять.

В "Аэрофлоте" ситуацию пока не комментировали.

Напомним, вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

Согласно данным производителя SSJ-100 - компании "Гражданские самолеты Сухого", по состоянию на март 2019 года в эксплуатации находилось 138 лайнеров этого типа: 105 в российских авиакомпаниях и 33 в иностранных.