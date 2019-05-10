У новой ракеты Северной Кореи повсюду отпечатки пальцев России 10.05.2019, 17:11

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Дальнейший анализ характеристик ракеты позволит понять, была ли она произведена в России или Россией.

Три новые ракеты, которые на прошлой неделе испытали северокорейские военные в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына, очень знакомы военным экспертам: они выглядят как спорная ракета, которую российские военные развернули в Сирии и активно годами пытаются продать за рубеж, пишет NBC News (перевод - «Зеркало недели»).

Отмечается, что ракеты очень похожи на баллистическую ракету малого радиуса действия "Искандер", разработанную Россией, которая находится в арсенале Москвы более десяти лет.

"На всем этом есть российские технологические отпечатки", - сказал Маркус Шиллер, ведущий эксперт по ракетам Северной Кореи.

Он добавил, что если не считать фактической закупки ракет у России, у Севера могли быть ключевые детали, доставленные откуда-то еще, возможно, не напрямую из России, при изготовлении в стране таких компонентов, как внешняя оболочка или планер.

"Искандер" или что-то в этом роде представляет особый интерес для Северной Кореи, пишет NBC. Ракета предназначена для полетов на выровненной высоте около 40 км и для корректировки навигации в полете. Обе эти возможности используют слабые места в противоракетной обороне США и Южной Кореи, которые сейчас существуют, в первую очередь ракетные батареи Patriot и система ПРО THAAD.

"Искандер" также быстрее запускается, и, следовательно, ее сложнее уничтожить на земле благодаря твердотопливному двигателю и более точному благодаря усовершенствованной системе наведения.

Несмотря на заявления высокопоставленных членов администрации Трампа о том, что ракеты не представляют угрозы для Соединенных Штатов, в сценарии сражения они, вероятно, будут использоваться для атаки целей, находящихся далеко за линией фронта, таких как военные базы США в Южной Корее. В Южной Корее дислоцировано около 28 000 американских военнослужащих и еще десятки тысяч членов их семей и гражданских служащих Министерства обороны.

Север впервые продемонстрировал макет ракеты "Искандер" на военном параде в 2018 году. Запуск этой недели стал первым известным испытанием.

Директор Программы по нераспространению и ядерной политике Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман сказал, что дальнейший анализ характеристик ракеты позволит понять, была ли она произведена Россией.

Первоначальные отчеты предполагали, что, по крайней мере, одно из испытаний включало траекторию, подобную "Искандеру".

Ракетная система "Искандер" стоит на вооружении с 2006 года. Версия "Искандер-М", используемая российскими военными, имеет длину более 7 метров, может весить более 4 тонны и имеет дальность от 400 до 500 км.

Россия впервые применила "Искандер" в бою в 2008 году против Грузии.

Ракеты "Искандер" долгое время были источником напряженности в Европе, и президент Дональд Трамп назвал их главной причиной своего решения в феврале разорвать договор о ядерных силах средней дальности 1987 года, который запрещает производство, испытание и развертывание крылатые и баллистические ракет с дальностью от 500 до 5500 км.

Такие ракеты достигают своих целей всего за несколько минут, не оставляя времени для лиц, принимающих решения, и повышают вероятность глобального ядерного конфликта из-за ложного предупреждения о запуске. Москва утверждает, что радиус действия "Искандер-М" чуть ниже эксплуатационного предела и не должен рассматриваться как нарушение договора.

С самого начала Россия рассматривала ракету "Искандер" как потенциальное оружие для экспорта.

Чтобы избежать столкновения с международными ограничениями в области нераспространения, Россия выпускает менее внушительную версию, у которой ограниченный диапазон. Ракета предназначена для продаж за рубеж.

На сегодня Россия продала эту модификацию ракеты - "Искандер-Е" - Алжиру и Армении. Обсуждался экспорт в Иран, Ливию, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию и Саудовскую Аравию.

Россия не может законно продавать "Искандеры" любой модификации Северной Корее.

Если Северная Корея станет производить клон "Искандера", это будет не первая страна, которая сделает это.

У Южной Кореи есть то, что многие считают своей собственной ракетой, вдохновленной "Искандером" - Hyunmoo-2. У Китая также есть подобная ракета - DF-12 или M20, которая также была настроена с учетом экспорта. Один из его покупателей, Катар, выставил их на параде в 2017 году.

Напомним, 25 апреля завершились первые в истории переговоры президента России Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в формате "тет-а-тет", они длились около двух часов. Для обеих стран переговоры носили скорее символический характер.

Аналитики отмечают, что для Путина эта встреча могла стать рычагом давления на США. Впрочем, как и для Ким Чен Ына. Встреча глав России и Северной Кореи готовилась около трех лет, однако в КНДР решились на переговоры только после провала второго саммита с президентом США в Ханое. Трамп и Ким не договорились о денуклеаризации Северной Кореи, однако Ким заявил, что заверил Трампа, что хочет "избавиться от своей ядерной программы". Саммит США-КНДР завершили досрочно, однако, по данным северокорейских СМИ, Дональд Трамп и Ким Чен Ын успели договориться о новой встрече.