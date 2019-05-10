Выступаю за отставку правителя Юрий Самодуров, kasparov.ru

10.05.2019, 17:28

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Юрий Самодуров

Происшедшее на Дне Победы в Москве — непозволительно.

Даже если думать о Дне Победы только как о празднике, а не как о трагедии Победы, стоившей народам СССР неимоверного напряжения и потери Советскому Союзу в 1941-1945 году 42 млн человек, я считаю, что появление на Красной площади в Москве на параде посвященном Дню Победы в Великой отечественной войне новеньких машин Росгвардии для разгона митингов и демонстраций – это огромное, незабываемое и несмываемое ничем, кроме отставки Путина с поста президента и главнокомандующего вооруженными силами страны оскорбление всего российского народа, оскорбление памяти погибших на войне и оскорбление всех граждан нынешней России. Я в этом уверен.

Это интуитивное чувство и интуитивная уверенность. Происшедшее омерзительно. Оно задевает нечто глубинное и важное. Имею ввиду важное и глубинное для россиян, для меня, а не для Путина. То, что происходит с ним – результат того, что происходит с россиянами, хотя зависимость здесь обоюдная.

Прошу извинения у всех, кто о присутствии этих машин на параде уже писал и кому я не поверил, что такое могло быть.

Юрий Самодуров, kasparov.ru