Шанс Зеленского Джейсон Смарт, «Обозреватель»

10.05.2019, 17:44

Владимир Зеленский

Фото: SOPA Images

Первая зарубежная поездка избранного президента Украины привлечет к себе большое внимание.

С победой Владимира Зеленского на последних выборах президента Украины, американо-украинские отношения снова будут развиваться в соответствии с духом времени. Со вступлением в должность, пред каждым новым президентом появляется ряд вариантов и решений. Президенты традиционно увольняют сотрудников, работавших при своих предшественниках, и принимают решения о найме новых кадров, которые будут представлять идеи своей администрации в реализации как внутренней, так и внешней политики. Как и что будет дальше, трудно предсказать, но есть несколько вещей, за которыми нужно следить, если мы заинтересованы в направлении американо-украинских отношений.

Во-первых, первая зарубежная поездка Зеленского привлечет к себе большое внимание. Поедет ли он в первую очередь в Брюссель (что будет значить его стремление к более тесным связям с Европейским Союзом) или в Вашингтон, округ Колумбия (что покажет оппозицию России и стремление к большей военной и финансовой поддержке Украины со стороны США) – интересный выбор.

В любом случае, ему придется бороться с "усталостью от Украины", которая является эндемической в западном мире. Он должен показать, что существует большая разница с предыдущим президентом, и что у него есть реальное желание бороться с коррупцией и выиграть войну против российской оккупации.

Во-вторых, выбор Зеленским кабинета министров и руководства внешней политики задаст тон всему его президентству. Выбор в пользу новых лиц всегда в моде, но важно, чтобы он отобрал людей, которых уважают в Брюсселе, и в то же время ценят консерваторы (республиканцы) в США.

Классическая ошибка Украины – путать "молодость" с "реформаторством, которого хочет Запад". США – это высоко политизированное общество, и тот, кто представляет "левые" ценности – это не тот, кого Вашингтон ищет сегодня: там ищут единомышленников, консерваторов, союзников, которые могут помочь Украине выйти на верный путь.

В-третьих, встреча с президентом США Дональдом Трампом очень важна. Если президент США решит, что планы Зеленского имеют смысл – и совпадают с интересами США в регионе – США могли бы начать играть гораздо более активную роль в продвижении Украины к членству в ЕС и, в конечном счете, вступлению в НАТО.

Но все зависит от того, как Трамп интерпретирует слова Зеленского и будет ли рассматривать его как союзника, на которого можно рассчитывать. Разочарование Трампа прошлым украинским президентом широко известно и нанесло ущерб развитию двусторонних отношений между странами.

Наконец, важнейший детерминант развития украинско-американских отношений – это не магия и не красивые речи, – это действия. Зеленский должен действовать быстро в борьбе с коррупцией и разорвать удушающие цепи олигархии в Украине. Если он с самого начала не проявит себя сильным, решительным лидером, его международный авторитет будет подорван.

Первое впечатление можно произвести только один раз, – Зеленский должен произвести правильное первое впечатление, иначе следующие пять лет будут болезненными для всех по обе стороны Атлантики.

Джейсон Смарт, «Обозреватель»