Страны Евросоюза будут вести подсчет выброшенных продуктов 10.05.2019, 18:03

Цель - сократить их количество вдвое.

К 2020 году страны-члены ЕС должны наладить систему национального мониторинга пищевых отходов, согласно новому подзаконному акту, принятому Еврокомиссией. Это поможет в борьбе с пищевыми отходами – в 2018 году Евросоюз принял решение сократить их объем вдвое к 2030 году, пишет «Европульс».

В новых правилах прописано, что именно относится к пищевым отходам на каждом этапе «жизни» еды – от сельскохозяйственных производств до магазинов и ресторанов, а также кухонь европейцев. По данным авторов подзаконного акта, сейчас в ЕС ежегодно 20% еды отправляется в мусорный бак.

В разных странах ЕС пищевые отходы уже целенаправленно сокращают. Например, в Финляндии работает специальное приложение, позволяющее приобрести оставшуюся в ресторанах еду, которая противном случае попала бы в помойку. В венгерских школах учат не выбрасывать еду. А во Франции с 2015 года супермаркеты отдают непроданные продукты на переработку в удобрения и корма для животных. Датчане, живущие в многоквартирных домах, стали выбрасывать почти на четверть меньше еды, чем 6 лет назад.