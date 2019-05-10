В Беларуси лук-севок превратился в настоящий мем

В Беларуси лук-севок превратился в настоящий мем11
- 10.05.2019, 18:40
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В байнете шутят над пропажей овоща с прилавков магазинов.
Белорусы заметили, что с прилавков магазинов по всей стране стал пропадать отечественный лук. А там, где его все еще продают, он зачастую подгнивший или в раза два вырос в цене.
Возможно, все дело в прошлогоднем неурожае. Как сказал tut.by один фермер из Минской области, «прошлогодний лук закончился, свежий еще не вырос».
В байнете уже начали шутить над этим.
Все. Мир катится в бездну. В Беларусь не завезли лук-севок на посадку. Дачники крепитесь. pic.twitter.com/u0xABxXCll— Юлия JS (@jsochi) May 3, 2019
СРОЧНО! В Беларуси дефицит лука-севкаhttps://t.co/hfdvZBemP6 pic.twitter.com/oDzfrGXHQr— Чай з варэннем (@belteanews) May 10, 2019
Из продажи пропал лук-севок. О госпади, наконец-то!— Saša Čabataroŭ (@_Slashman) May 6, 2019
eto ya радуюсь возвращению на прилавки лука-севка pic.twitter.com/hf2mve41sI— Vera (@aka_laonix) May 7, 2019