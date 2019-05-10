В Беларуси лук-севок превратился в настоящий мем 11 10.05.2019, 18:40

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В байнете шутят над пропажей овоща с прилавков магазинов.

Белорусы заметили, что с прилавков магазинов по всей стране стал пропадать отечественный лук. А там, где его все еще продают, он зачастую подгнивший или в раза два вырос в цене.

Возможно, все дело в прошлогоднем неурожае. Как сказал tut.by один фермер из Минской области, «прошлогодний лук закончился, свежий еще не вырос».

В байнете уже начали шутить над этим.