Пять вещей, которые нужно делать каждое утро, чтобы оставаться здоровым 2 10.05.2019, 18:59

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Возьмите на заметку эти полезные процедуры.

Как начинать свой день здорово? Помимо универсального совета "ешьте завтрак", есть еще несколько важных ритуалов для хорошего самочувствия, пишет "Сегодня".

Делайте масляные полоскания

Полоскать рот маслом следует утром натощак перед тем, как почистить зубы. Это помогает вывести из организма токсины и микробы, которые размножались во рту ночью. Полощите несколько минут, после чего выплевывайте масло.

Для полоскания лучше всего использовать льняное или кокосовое масло, хотя можно брать любое, даже оливковое. Кстати, помните: все масла нужно хранить в холодильнике, чтобы избежать окисления.

Делайте растяжку

Упражнения на растяжку способствуют бодрости. Потратьте утром несколько минут на то, чтобы потянуть мышцы шеи, спины и ног – и вы будете чувствовать себя лучше. Можно также использовать упражнения из йоги.

Пейте воду с лимоном

Стакан воды с лимоном комнатной температуры имеет массу преимуществ для здоровья: такой напиток утоляет жажду, дарит организму порцию витамина С, улучшает метаболизм и повышает настроение.

Позаботьтесь о своей коже

Утром ритуал по очищению и уходу за кожей нужно разделить на три этапа. Это очищение (нежной пенкой для умывания), тонизация (подходящим тоником) и увлажнение (для сухой кожи крем должен быть питательным, для нормальной – увлажняющим, для жирной – с абсорбирующими и себорегулирующими ингредиентами ). Не пренебрегайте этими процедурами, и вы приятно удивитесь тому, как может выглядеть ваше лицо.

Принимайте витамины

Витамин В12 хорош для энергии, омега-3 – для настроения и здоровья мышц, а витамин Е – для волос, кожи и ногтей. Добавки с кальцием полезны для укрепления костей и суставов, а с железом – при хронической усталости. Но прежде чем принимать любые препараты, проконсультируйтесь с врачом.