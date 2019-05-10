Бабича временно сменил оскандалившийся в Крыму дипломат 3 10.05.2019, 19:05

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Василий Андреев возглавил российскую дипмиссию в Минске в ожидании нового посла.

До прибытия в Минск нового посла России временно исполняющим его обязанности назначен Владимир Андреев. Собрали о нем несколько любопытных фактов, пишет «Салiдарнасць».

Судя по данным посольства России, в Беларуси Андреев до назначения и.о. посла находился в статусе советника-посланника. В нашу страну он приехал с должности замглавы Департамента по вопросам новых вызовов и угроз.

В феврале и марте Андреев принимал участие в мемориальных акциях, посвященных 75-летию полного снятия блокады Ленинграда и 76-летию трагедии в Хатыни. В случае с хатынским мемориалом отсутствие там Михаила Бабича дало повод журналистам заподозрить российского посла в игнорировании мероприятия, организованного при непосредственном участии главы МИД Беларуси Владимира Макея.

Отношения белорусского внешнеполитического ведомства с российским послом к тому моменту все больше накалялись.

Скандал в Крыму

В 2013-м, будучи генконсулом РФ в Крыму, Владимир Андреев негативно отозвался о сюжетной линии фильма «Хайтарма» о депортации крымских татар. Российский дипломат заявил крымскотатарскому каналу АТР, что в фильме не раскрыта тема «сотрудничества лиц крымско-татарской национальности с фашистскими оккупантами».

На замечание ведущей канала Лили Буджуровой, что высказывания дипломата унижают национальное достоинство крымских татар, Андреев ответил:

— Да вы что? Я что-то новое сказал? Мне не нужны ваши советы! Все, что я сегодня сказал, — это совершенно официально. Вот запишите и прокручивайте любому крымскому татарину. Мое слово и слово России должно звучать, должно быть известно, в том числе — мое интервью сегодня, чтобы правда о Великой Отечественной войне звучала, включая те эпизоды, которые почему-то замалчиваются, в этом фильме их нет. Это тематика измены.

В итоге крымские татары пикетировали российское генконсульство в Симферополе, после чего российский МИД вынужден был назвать слова своего сотрудника некорректными. Дипломат же в демонстративно подал в отставку.