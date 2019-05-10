Le Temps: Как российский блогер бросает вызов Путину 2 10.05.2019, 19:12

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Александр Горбунов

Автором беспощадной и веселой сатиры на российскую власть оказался молодой человек.

"Самый популярный российский блогер раскрыл свою личность в результате давления со стороны полиции. Автором беспощадной и веселой сатиры на российскую власть оказался слабый молодой человек, прикованный к инвалидной коляске", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps, (перевод - inopressa.ru ) в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Сталингулаг", он же Александр Горбунов, уязвляет российскую власть, которая недавно решила расправиться с самым популярным блогером страны. Более миллиона подписчиков в Twitter и 371 тыс. в Telegram - социальной сети, "заблокированной" жандармом российского интернета. Каждый день "Сталингулаг" критикует российскую власть с едким, грубым и отчаянным юмором, смешанным с абсурдом. Словом, типично по-русски", - говорится в статье.

"Неспособный его запугать и заставить замолчать Кремль поручил своим СМИ его дискредитировать, - отмечает Гриншпан. - Телеканал Russia Today в марте распространил "признания" бывшего сотрудника украинской службы безопасности (СБУ), перешедшего на российскую сторону, который заявил, что "Сталингулаг" полностью контролируется СБУ".

"Обидно, когда ты работаешь на ЦРУ, а все думают, что на какое-то провинциальное СБУ". - написал в ответ "Сталингулаг" в Twitter.

"Сталингулаг" подробно комментирует одержимость российских телеканалов украинской политикой: "Главное событие в России - это дебаты кандидатов в президенты Украины. Трансляции по всем каналам. Это до чего же у нас деградировала политическая система, что интереснее наблюдать за выборами в чужой стране, чем даже надеяться, что когда-нибудь у нас будет нечто похожее".

"В конце концов, российская репрессивная машина напала на след. На прошлой неделе полиция нагрянула в дом родителей Александра Горбунова (80 и 65 лет) в Махачкале, столице Республики Дагестан. И тогда "Сталингулаг" решил сбросить маску", - сообщает Le Temps.

"Огромным сюрпризом стало то, что когда "Сталингулаг" появился 3 мая в видеорепортаже Би-би-си, мы увидели слабого 27-летнего мужчину, прикованного к инвалидной коляске, с детства парализованного из-за спинальной мышечной атрофии, таким же заболеванием страдал британский астрофизик Стивен Хокинг", - говорится в публикации.

Горбунов признался Le Temps, что он надеется на то, что раскрытие его личности за пределами России положит конец преследованиям его родственников. "В то же время я прекрасно понимаю, что российским властям давно наплевать на свою репутацию, и они не обращают никакого внимания на то, что думает Запад. После санкций они считают, что им все позволено". Для него не может быть и речи о том, чтобы эмигрировать. Он считает себя патриотом: "Я родился и живу в России. Я не поддамся давлению. Я хочу, чтобы в моей стране было независимое правосудие, свобода слова, беспристрастные выборы, объективные расследования".

"Его псевдоним служит уничижительным зеркалом для нынешней власти, которая скрыто популяризирует образ советского диктатора через телесериалы и учебники, в которых подчеркивается его роль во время Второй мировой войны и его способности "эффективного менеджера", - пишет Гриншпан. - По мнению Горбунова, "не существует народной любви к Сталину, это миф. Просто люди устали от анархии, коррупции, несправедливости, огромного разрыва между богатыми и бедными. В народном сознании фигура Сталина символизирует нечто вроде отчаяния. Люди понимают, что при Сталине мучились все, от простых рабочих до высоких чиновников". Сегодня репрессии не такие жестокие, однако Горбунов каждый день ждет, что его могут отключить от интернета. Увидит ли он при жизни демократическую Россию? "Здесь возможно все. Россия - очень непредсказуемая страна".