В Европе растет число фрилансеров 10.05.2019, 19:50

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Больше всего самозанятых оказалось в Греции.

С 2016 по 2018 год количество фрилансеров в Евросоюзе увеличилось с 2,3 миллиона до 2,9 миллиона, согласно данным европейского статистического агентства Евростат, пишет "Европульс".

Больше всего самозанятых оказалось в Греции – почти 30% всех работающих граждан. Следом идут итальянцы (22%), поляки (18%) и румыны (17%). А меньше всего работников решаются уйти в «свободное плавание» в Люксембурге и Дании (по 8%), а также в Германии и Швеции (по 9%).

Больше всего фрилансеров среди представителей свободных профессий, таких как консультант, журналист, адвокат и т.д., – на них приходится 22% всех фрилансеров в ЕС. Следом идут работники сферы услуг, например, парикмахеры, массажисты и портные (16%), замыкают тройку те, кто занимается ремеслами и рукоделием (и продажей своих изделий) — на них приходится 15% фрилансеров.