Как минчанка затеяла в стране большую уборку 3 10.05.2019, 20:01

1,870

Елена Куимжи

Вклад в заботу об окружающей среде по силам каждому.

С 1 по 30 мая в белорусских городах можно встретить людей, собирающих брошенный на улицах мусор. Началось все с одной неравнодушной жительницы столицы.

— Я — чистюля. У меня дома порядок, вокруг дома порядок. Раньше и без всяких акций старалась убирать там, где бываю, чтобы видеть вокруг красоту и чистоту природы, — рассказывает Елена Куимжи, начавшая челлендж «30 дзён − смецце вон», пишет «Завтра твоей страны».

Челлендж не придумывался специально, говорит Елена. Из-за спортивной травмы доктора запретили ей физическую активность, можно было только ходить медленным прогулочным шагом. Этим девушка и занялась – в марте-апреле она часто прогуливалась в лесопарке недалеко от дома. Во время прогулок Елена стала замечать разбросанный вокруг мусор.

— Причем в таких количествах! Я раньше думала, что наш чистый Минск столько не производит, — говорит Елена.

Фото: Владимир Радюк

Она решила совместить прогулки с полезным делом, стала брать с собой пакет для мусора и перчатку, в который отправлялись разбросанные бутылки, упаковка и другие отходы.

— Потом вспомнила про акцию «30 дней на велосипеде», в которой я активно участвовала пару лет назад. Суть была в том, чтобы крепить к велосипеду карточку участника и проезжать каждый день хотя бы один километр, а затем рассказывать об этом в соцсетях, сопровождая хештегом, — вспоминает Елена.

Она решила сделать что-то похожее, призвав людей присоединиться к наведению чистоты в своем городе. Так появился челлендж «30 дзён − смецце вон»: участники каждый день избавляются от мусора на улицах, в парках, оставшихся в городе «диких» уголках природы, отправляясь за ним специально или собирая его по дороге по своим делам.

— Проходишь мимо мусорного контейнера – поднял бутылку, пошел на прогулку с собакой − убираешь то, что лежит вокруг, хотя бы кусочки стекла, о которые собака рискует порезать лапы. Пошел на пробежку – тоже взял пакетик и собираешь мусор. Тогда получается, что ты не просто бежишь, это уже плоггинг, — говорит инициатор акции.

Зародившийся в Швеции плоггинг — неспешный бег, совмещенный с уборкой мусора, − становится, кстати, все более популярным в разных странах.

Фото: Владимир Радюк

После публикации об акции в соцсетях и прессе, люди стали реагировать на призыв Елены Куимжи раньше официального старта. В конце апреля по хештегу #30daystrashaway в соцсетях уже можно было встретить фотографии неравнодушных людей, которые дополнили свои прогулки, отдых на свежем воздухе и выгул собаки наведением порядка в окрестностях.

— Чаще мне встречаются не просто фотографии с хештегом, а фото и к ним еще целая страница рассказа о том, почему они это делают. Это воодушевляет! Мне нравится мечтать, как понемногу наш город становится чище, — делится своими впечатлениями Елена.

В первый день акции на Первомай в Лошицком Яру прошел забег, объединенный со сбором мусора, к которому присоединилась и собеседница Завтра твоей страны.

— Но мусора было так много, что в конце было уже не понять, был там упор на бег или на сбор и сортировку мусора, — признается Елена.

Фото: Владимир Радюк

По ее словам, отозвавшиеся на призыв убирать на улицах мусор минчане позитивно восприняли эту идею. Но много людей в таком деле не бывает. Елена приглашает всех желающих во время прогулок, пробежек, отдыха или просто по дороге на работу поднимать разбросанный на улице мусор и выбрасывать его в контейнер. А своими успехами делиться в социальных сетях под хештегом #30daystrashaway, чтобы это увидели знакомые и другие пользователи соцсетей и, возможно, тоже захотели присоединиться к уборке своего города (и не только).

Важно, однако, собирать мусор в перчатках. А также, по возможности, еще и сортировать отходы по специальным контейнерам.

— Сколько бы людей ни присоединилось, хоть один человек, хоть тысяча, в любом случае это будет здорово. Мне вспоминается чудесная фраза, что у Вселенной нет других рук, кроме наших. И никто, кроме нас, это не сделает, — говорит Елена.