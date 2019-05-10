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Дочь Сергея Доренко настаивает на проверке причины смерти отца

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  • 10.05.2019, 20:35
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Екатерина Доренко обратилась в российскую полицию.

Дочь погибшего накануне журналиста Сергея Доренко попросила правоохранительные органы России выяснить причины смерти ее отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца. Об этом она заявила РБК.

По ее словам, нынешняя супруга Доренко — «заинтересованное лицо» в смерти журналиста.

«Я вызывала полицию и написала заявление. Я считаю, что она [Юлия] заинтересованное лицо. Я прошу не сжигать его [тело Сергея Доренко], а провести тест ДНК [чтобы выявить], отчего он умер. Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут — концы в воду», — сказала дочь журналиста.


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