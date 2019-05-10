Художник Алесь Пушкин вступился за белорусский язык 5 10.05.2019, 20:45

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Алесь Пушкин

Белорусскоязычному художнику пришлось защищать родной язык.

Художник Алесь Пушкин написал заявление прокурору Крупского района на мужчин, которые представлялись россиянами и оскорбляли белорусский язык, сообщает Еврорадио.

Происшествие случилось 8 мая в магазине в Крупках. Пушкин попросил "работника в фирменном одежде магазина, но без бэджиков" показать, где находится растворимый кофе. В ответ услышал "брань, оскорбления белорусского языка и культуры, наглое утверждение, что он, мол — "россиянин" и не считает нужным знать белорусский язык". Этот работник ушел, но позже художник с ним снова столкнулся в торговом зале. И опять случился конфликт. По словам Алеся Пушкина, мужчина снова оскорблял его и белорусский язык. Его поддержал и сотрудник охраны магазина, который также представился "россиянином".

Через несколько часов работник магазина написал заявление на Пушкина в Крупский РОВД, и у художника взяли объяснения. Вполне возможно, что "россиянин" озвучил совершенно иную версию конфликта.