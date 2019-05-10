На майские праздники из Беларуси на авто выехали в ЕС 132 тысячи человек 10.05.2019, 21:22

Самым популярным направлением стала Польша.

Самыми загруженными в эти дни оказались пункты пропуска «Каменный Лог», «Брузги», «Брест». Самым популярным направлением стала Польша, наименее востребованным — Украина, пишет tut.by.

На время длительных майских праздников сотрудники Государственного пограничного комитета перешли на усиленный режим работы. О том, что очередей не получится избежать, ведомство сообщило накануне праздников и рекомендовало выбирать не самые популярные пункты пропуска. Например, вместо «Бреста» ехать в «Домачево» или «Песчатку».

На майские праздники из Беларуси на авто выехали 132 тысячи человек, вернулись — 119. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

— Поток лиц, пересекающих белорусскую границу, традиционно был увеличен в несколько раз. На это также повлияли продолжительные выходные в России, -комментируют журналистам в Госпогранкомитете Беларуси.

Если смотреть на цифры, то самые большие очереди были в пунктах пропуска «Каменный Лог», «Брузги», «Брест». Например, если в будний день 25 апреля на выезд из страны в «Каменном Логе» в 20.00 не было машин вообще, то 5 мая, в первый день больших выходных, — уже 170 авто. В пункте пропуска «Брест» желающих выехать за пределы Беларуси оказалось еще больше. В 10 утра 5 мая в очереди было 60 машин и 30 автобусов!

По данным Госпогранкомитета, с 5 мая по 9 мая в Латвию выехали 8725 человек, в Литву — 49 463, в Польшу — 74 783, желающих отдохнуть в Украине на авто оказалось меньше всего. В комитете прогнозируют: в эти выходные поток транспортных средств на границе опять увеличится. Ведь за последние дни из Беларуси выехали 132 тысячи человек, вернулись — 119. Выходит, еще 13 тысяч должны пересечь границу в ближайшие дни.