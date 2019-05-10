У Порошенко ответили на видеобращение Зеленского к Верховной Раде Украины 10.05.2019, 21:28

Порошенко готов к встрече с Зеленским.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили в пресс-службе Администрации Президента Украины (АПУ) в ответ на обращение Владимира Зеленского к Верховной Раде Украины с требованием назначить инаугурацию на 19 мая.

"Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и к позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции… Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации", – говорится в комментарии.

В нем подчеркивается, что "Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому".

"Передача власти – это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так, как это принято в демократических странах. Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля, не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности", – отметили в АПУ.