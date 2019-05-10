Американец изобретает бесполезные вещи, поднимающие настроение 10.05.2019, 21:59

Мэтт Бенедетто

Мэтт Бенедетто из штата Вермонт специально создает очевидно бесполезные и нелепые штуковины.

В мире хватает бессмысленных изобретений, которым даже их создатели затрудняются придумать применение. В большинстве случаев такие разработки являются издержками производства, но никак не целью работы. А вот Мэтт Бенедетто из штата Вермонт, США, специально создает очевидно бесполезные и нелепые штуковины просто из любви к самому процессу, сообщает Bigpicture.

При помощи своих разработок Мэтт решает важные проблемы, о которых люди впервые узнают от него. Вполне возможно, что после того, как изобретатель представит свои ноу-хау, вы поймете, что жить без них не можете.

1. Беруши от спойлеров

Вряд ли вы догадывались о том, насколько эффективны от спойлеров ушные затычки. Бенедетто подумал один за всех и разработал беруши особой конструкции именно для киноманов.

2. Шторки для рта

А как вам шторки для рта? Известно ли вам, что японцы стесняются есть в присутствии посторонних и многие из них даже прикрывают во время трапезы рот рукой. Теперь им нечего комплексовать — шторки для рта скроет таинство попадания пищи в ротовую полость от алчных глаз окружающих.

3. Удлинитель пальца

Это очень универсальное изобретение, которое может быть использовано в различных житейских ситуациях, от самых банальных до совершенно интимных.

4. Симулятор кота или собаки

Возможно вы всю жизнь мечтали о прилипшей к джинсам и свитеру кошачьей шерсти, но из-за стесненных жилищных условий не можете себе позволить содержать ангорскую кошку? Мэтт придумал выход из положения.

5. Жалюзи для очков

С этим изобретением любые солнцезащитные очки выходят на совершенно новый уровень. Вы можете не просто уменьшить воздействие ультрафиолета, но и вовсе его прекратить. А уж если вы не хотите кого-то видеть, то они просто незаменимы.

6. Стик для намазывания авокадо

Если мы можем намазывать на кожу дезодорант или крем в стике, то почему мы не можем также поступать с авокадо, паштетом, или тем же салом? Признайтесь, вы бы не догадались о существовании такого изящного решения.

7. Пивная гантель

С таким спортивным снарядом вы можете совмещать приятное с полезным, ну или делать вид, что совмещаете. Кажется, из всех разработок Бенедетто — это самая толковая. Не считая, конечно…

8. Микрошапки для пальцев

Если вы ненавидите перчатки и варежки, но при этом предпочитаете держать кончики пальцев в тепле, то такое решение станет для вас оптимальным.

9. Указатель поворотов

Любой житель города попадал в ситуацию, когда сталкиваешься с человеком нос к носу и не можешь разминуться. А ведь обычные указатели поворота могли бы избавить от этого раздражающего парного танца.

10. Держатель для буритто или шаурмы

Теперь вы можете, купив на вокзале шаурму, бежать с двумя чемоданами в руках за поездом, на ходу подкрепляясь. Невероятно удобная вещь и для тех, кто перекусывает прямо за рулем!