Американец изобретает бесполезные вещи, поднимающие настроение
- 10.05.2019, 21:59
Мэтт Бенедетто из штата Вермонт специально создает очевидно бесполезные и нелепые штуковины.
В мире хватает бессмысленных изобретений, которым даже их создатели затрудняются придумать применение. В большинстве случаев такие разработки являются издержками производства, но никак не целью работы. А вот Мэтт Бенедетто из штата Вермонт, США, специально создает очевидно бесполезные и нелепые штуковины просто из любви к самому процессу, сообщает Bigpicture.
При помощи своих разработок Мэтт решает важные проблемы, о которых люди впервые узнают от него. Вполне возможно, что после того, как изобретатель представит свои ноу-хау, вы поймете, что жить без них не можете.
1. Беруши от спойлеров
Вряд ли вы догадывались о том, насколько эффективны от спойлеров ушные затычки. Бенедетто подумал один за всех и разработал беруши особой конструкции именно для киноманов.
2. Шторки для рта
А как вам шторки для рта? Известно ли вам, что японцы стесняются есть в присутствии посторонних и многие из них даже прикрывают во время трапезы рот рукой. Теперь им нечего комплексовать — шторки для рта скроет таинство попадания пищи в ротовую полость от алчных глаз окружающих.
3. Удлинитель пальца
Это очень универсальное изобретение, которое может быть использовано в различных житейских ситуациях, от самых банальных до совершенно интимных.
4. Симулятор кота или собаки
Возможно вы всю жизнь мечтали о прилипшей к джинсам и свитеру кошачьей шерсти, но из-за стесненных жилищных условий не можете себе позволить содержать ангорскую кошку? Мэтт придумал выход из положения.
5. Жалюзи для очков
С этим изобретением любые солнцезащитные очки выходят на совершенно новый уровень. Вы можете не просто уменьшить воздействие ультрафиолета, но и вовсе его прекратить. А уж если вы не хотите кого-то видеть, то они просто незаменимы.
6. Стик для намазывания авокадо
Если мы можем намазывать на кожу дезодорант или крем в стике, то почему мы не можем также поступать с авокадо, паштетом, или тем же салом? Признайтесь, вы бы не догадались о существовании такого изящного решения.
7. Пивная гантель
С таким спортивным снарядом вы можете совмещать приятное с полезным, ну или делать вид, что совмещаете. Кажется, из всех разработок Бенедетто — это самая толковая. Не считая, конечно…
8. Микрошапки для пальцев
Если вы ненавидите перчатки и варежки, но при этом предпочитаете держать кончики пальцев в тепле, то такое решение станет для вас оптимальным.
9. Указатель поворотов
Любой житель города попадал в ситуацию, когда сталкиваешься с человеком нос к носу и не можешь разминуться. А ведь обычные указатели поворота могли бы избавить от этого раздражающего парного танца.
10. Держатель для буритто или шаурмы
Теперь вы можете, купив на вокзале шаурму, бежать с двумя чемоданами в руках за поездом, на ходу подкрепляясь. Невероятно удобная вещь и для тех, кто перекусывает прямо за рулем!