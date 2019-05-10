АВС News: Новые ракеты КНДР похожи на российский комплекс «Искандер» 10.05.2019, 22:05

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На ракетах КНДР есть российские технологические отпечатки.

Три ракеты малой дальности, которые в течение последней неделе испытала Северная Корея, имеют сходство с российским баллистическим ракетным комплексом "Искандер", сообщает АВС News со ссылкой на военных экспертов, сообщает "Новое время".

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил запуском первой ракеты в субботу, 4 мая, и еще двух в четверг, 9 мая. Все ракеты упали в Тихом океане.

По мнению немецкого эксперта по ракетной отрасли Северной Кореи Маркуса Шиллера, ракеты, испытанные под руководством Ким Чен Ына, очень похожи на баллистическую ракету малого радиуса действия "Искандер", которая находится на вооружении армии РФ уже более десяти лет, а также используется в Сирии.

"На всем этом есть российские технологические отпечатки", - сказал он.

Шиллер добавил, что если исключить фактическую закупку ракет у России, КНДР могла получить ключевые детали через третьи страны.