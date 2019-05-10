В МИД Эстонии рассказали, какие территории должна вернуть Россия 5 10.05.2019, 22:28

2,926

Урмас Рейнсалу напомнил РФ о Тартуском мирном договоре.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) считает, что в вопросе о ратификации пограничного договора с Россией необходимо исходить из действенности Тартуского мирного договора 1920 года, сообщает "Интерфакс".

"Это не требование. Это правовой порядок Эстонской республики. Конституция Эстонии, принятая в 1992 году двумя третями голосов поддержки и вдохновения, четко говорит, что границы Эстонии определены Тартуским мирным договором и иными договорами", - заявил глава МИД Рейнсалу в опубликованном в пятницу интервью телерадиовещанию ERR.

Он подчеркнул, что "до тех пор, пока это положение не изменил ни один вступивший в силу договор, до тех пор это будет правовая точка зрения государства". Рейнсалу отметил, что "по этой причине мы пользуемся терминологией контрольной линии (а не эстонско-российской границы - прим.)".

Министр сказал, что у парламентской коалиции, избранной после выборов 3 марта, нет согласия по пограничному договору.

"Здесь нужно также учитывать довольно сильные заявления, сделанные официальными лицами Российской федерации. Напомню заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова от 15 января 2018 года, где он четко сказал, что для Эстонии ценой пограничного договора должен стать отказ от русофобской политики в НАТО и Европейском союзе", - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что "наверняка, любую цену за всякое дело заплатить невозможно".