Во всем мире интересуются судьбой еврейского захоронения в центре Бреста 2 10.05.2019, 22:35

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Фота b-g.by

Активисты добиваются создания мемориального комплекса.

Об этом «Радыё Рацыя» рассказал общественный деятель Виталий Казак.

Примером интереса к этой проблеме стала публикация в издании New York Times. «За годы войны численность населения в Бресте сократилось почти в два раза, и это остается сегодняшними властями незамеченным», - рассказывает активист:

- Конечно, возмутительно, что наша власть, наши граждане еще до конца не понимают того, что не будет счастья у того народа, который строит его на костях замученных соотечественников. Поэтому, конечно, я рад, что прислушались местные власти к моим просьбам и прекратили сейчас это строительство.

Виталий Казак обращает внимание, что обязательно необходимо создать мемориальный комплекс, посвященный жителям города, которые были расстреляны в этом месте Бреста, где сейчас должен реализоваться крупный инвестиционный проект.