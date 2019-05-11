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США расширили санкции против Венесуэлы

  • 11.05.2019, 8:22
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Санкции введены из-за перевозки нефти на Кубу.

США внесли в санкционный список две компании и два судна, которые связаны с перевозкой нефти Венесуэлы на Кубу. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В частности, под санкции попали связанные с судоходством компании: Monsoon Navigation Corporation и Serenity Maritime Limited, а также два судна: Leon Dias и Ocean Elegance.

Как отмечается в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина, ограничения направлены против текущего военного и разведывательного сектора Венесуэлы. 

По словам министра финансов США,  Вашингтон намерен предпринять дальнейшие действия в том случае, если Куба продолжит получать венесуэльскую нефть в обмен на военную поддержку.

В середине апреля из-за перевозки нефти на Кубу из Венесуэлы США внесли в санкционный список четыре компании и девять танкеров.

В январе текущего года Вашингтон ввел ограничения против государственной компании PDVSA, владеющей в США дочерней нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum. После введения санкций объем экспорта нефти PDVSA снизился в целом на 40%.


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