Жесткая просадка Гомсельмаша 14 11.05.2019, 8:25

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Иллюстрационное фото

Предприятие накопило гигантские долги по кредитам и займам.

Для Гомсельмаша 2019 год начался мягко говоря неудачно. За январь—март выручка гомельских производителей сельхозтехники упала почти в 3 раза — со 102,4 до 35,1 млн BYN. В первом квартале Гомсельмаш получил убытки от реализации продукции — 7,4 млн BYN, пишут banki24.by.

В январе—марте 2018 года предприятие имело прибыль с продаж на сумму 10,8 млн BYN. Выходит, что за 2019 год рентабельность продаж у Гомсельмаша опустилась до минус 21,2%!

Чистый убыток Гомсельмаша за 3 месяца 2019 года составил 13,2 млн BYN. За январь—марта 2018-го чистая прибыль была равна 0,2 млн BYN.

Гомсельмаш накопил гигантские долги по кредитам и займам. На 1 апреля 2019 года обязательства по краткосрочным кредитам и займам достигли 327,6 млн BYN, по долгосрочным — 890,9 млн BYN. Без новой порции господдержки судьба компании весьма туманна.