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Фотофакт: «Баста» на улицах Минска
11.05.2019, 8:49
2,058
Фото: телеграм-канал «Баста»
Новые граффити появились в спальных районах столицы.
Об этом собщает телеграм-канал
«Баста»
.
Фото: телеграм-канал «Баста»
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