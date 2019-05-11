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Фотофакт: «Баста» на улицах Минска

  • 11.05.2019, 8:49
  • 2,058
Фото: телеграм-канал «Баста»

Новые граффити появились в спальных районах столицы.

Об этом собщает телеграм-канал «Баста».

Фото: телеграм-канал «Баста»

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