В Испании задержали экс-министра Венесуэлы 2 11.05.2019, 8:52

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Фото с сайта es.halo.wikia.com

Хавьера Альварадо Очоа подозревают в отмывании денег.

Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США, сообщает Reuterts со ссылкой на неназванных судебных чиновников (перевод — РБК).

Бывшего главу венесуэльского ведомства, по их данным, задержали в рамках расследования об отмывании денег. Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники.

Пост министра по развитию электроэнергетики боливарианской республики Альварадо Очоа занимал при покойном предшественнике нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Уго Чавесе. Расследование против экс-чиновника действующий глава государства назвал политически мотивированным. Вашингтон в связи с этим Мадуро обвинил в попытках подорвать его правительство.

«[Альварадо Очоа] будет ждать в тюрьме, пока изучается вопрос о его экстрадиции», — сообщил Reuters один из чиновников в испанском суде.

Оперативно связаться с самим экс-министром или его представителями для комментариев агентству не удалось.

Альварадо Очоа, замечает Reuters, стал вторым за месяц задержанным в Испании высокопоставленным экс-чиновником из Венесуэлы. В прошлом месяце там же полиция задержала бывшего руководителя военной разведки боливарианской республики Уго Карвахаля. Ордер на его арест тоже был выдан США. Его задержали по обвинению в незаконном обороте наркотиков.