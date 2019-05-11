NEXTA: Смешной приказ разослан во все белорусские органы милиции 17 11.05.2019, 8:57

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Степан Светлов

Фраза «дела шиты белыми нитками» приобрела вполне прямой смысл.

Очередной смешной приказ с грифом «Для служебного пользования» разослан во все белорусские органы внутренних дел: белорусским милиционерам категорически запретили пользоваться канцелярскими степлерами для сшивания этих самых внутренних дел, пишет блогер NEXTA в своем телеграм-канале.

Отныне все материалы участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних, оперуполномоченных и прочих сотрудников должны сшиваться строго по старинке - иголками и нитками. Исключительно белыми или можно использовать другие цвета - приказ не уточняет (видимо, всё же можно).

Белорусским милиционерам инициатива, мягко говоря, не понравилась - нитками отныне приходится сшивать даже документы, состоящие из 2-3 страничек. Особенно нововведение доставило хлопот участковым инспекторам, в производстве которых может ежедневно находиться по десятку материалов проверки, из-за чего их маленькие кабинетики в сотнях ГОМ и ОПОП уже превратились в швейные мастерские.

Ниток и иголок, кстати, в МВД не выдали. Поэтому бедные участковые, дознаватели, инспекторы ИДН и оперативники просят своих «клиентов» - подозреваемых, свидетелей и потерпевших - приносить их с собой.

Причина маразма, как неофициально сообщили сотрудники белорусской милиции - производственный травматизм. Якобы скобкой от степлера поранился при перекладывании бумажек кто-то из высокого начальства. Теперь страдают все, а фраза «дела шиты белыми нитками» приобрела не только переносный смысл, но и вполне прямой.