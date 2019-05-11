Мозырский правозащитник: Люди выйдут на протест, несмотря на все их законы и постановления 2 11.05.2019, 9:22

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Владимир Телепун

ФОто: spring96.org

Пар, если не имеет выхода и накапливается, срывает и болты и гайки.

Правозащитное сообщество не раз обращало внимание на то, что требования об оплате проведения мирных собраний, связанных с реализацией гражданами страны свободы мирных собраний и выражения своего мнения, являются недопустимой практикой, серьезно ограничивающей возможности реализации этих свобод на практике. Однако предложения правозащитников об изменениях Закона "О массовых мероприятиях" так и не были приняты во внимание.

Соответствующие рекомендации о приведении законодательства в соответствие международным стандартам в области прав человека неоднократно были адресованы Беларуси международными организациями. В частности, Комитет по правам человека ООН по итогам процедуры отчета Республики Беларусь о выполнении положений Международного пакта о гражданских и политических правах 8 и 9 октября 2018 г. высказывал обеспокоенность положением об обеспечении медицинских услуг и уборки территории в местах проведения собраний, возлагаемых на них организаторов, а также созданием препятствий для свободного проведения ежегодных массовых митингов в связи с Днем Воли в марте и Дня памяти о чернобыльской катастрофе в апреле.

С принятием "палатой представителей" изменений в Закон "О массовых мероприятиях", а также принятием Постановления Совета Министров № 49 ситуация с реализацией свободы мирных собраний гражданами страны ухудшилась еще больше, поскольку размеры затрат на их проведение, предусмотренные законодательством, представляют собой серьезное препятствие в реализации гарантированных конституционных свобод.

С просьбой рассказать о том, какая в Мозырском регионе ситуация с реализацией права на мирные собрания и выражение мнений, "Полесская Весна" обратилась к главе Мозырского отделения правозащитного центра "Весна" Владимиру Телепуну.

- Да, и проблема есть, и вопросы есть. Это решение не соответствует действующему законодательству. В соответствии с п.1 ст.9 Закона Республики Беларусь "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь", массовое мероприятие может проводиться в любых пригодных для этой цели местах, за исключением мест, указанных в части третьей настоящей статьи (в местах, использование которых для этих целей запрещено решениями соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов (у нас такое решение отсутствует). Определение постоянным местом проведения массовых мероприятий территории стадионов ограничивает права граждан на участие в массовых мероприятиях в виде пикетов. Ведь согласно статье 2 закона "О массовых мероприятиях", массовое мероприятие "пикет" - это публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов, либо протеста (без шествия). Каким образом возможно проводить "публичное" выражение своего мнения на огороженной территории стадиона? Соответственно, стадион не является местом, подходящим для цели массовых мероприятий в виде пикетов.

Круг цинизма провластных чиновников в игнорировании законов пока не замкнулся. Посмотрим что ответит областная прокуратура, генеральная... Интересной будет позиция по этому вопросу главного белорусского специалиста во всех вопросах.

Местные органы власти сами не разрабатывают нормативные правовые акты, поэтому и не могут дать им объяснения. Были случаи во время избирательной кампании, когда при принятии решения наш исполком ссылался на Светлогорский райисполком.

А главное управление юстиции Гомельского облисполкома, которое проводит регистрации решений местных исполкомов, как нормативных правовых актов, отсылает на местный уровень властных чиновников. Там же, либо нет рекомендаций, либо не хватает компетентности.

Сложно понять логику чиновников всех уровней власти. Может и потому, что у нас все решает один главный чиновник, остальные, либо в оппозиции к нему (чем хуже, тем лучше), либо вся деятельность - показать себя его преданным поклонником и исполнителем его воли.

Как показал март 2017 года, когда проблема затрагивает многих, люди выйдут на протест, несмотря на все их законы и постановления. Им некогда читать и знать эти ограничения и запреты. Однако и людям и власти нужно иметь возможность одним высказать свое мнение, вторым услышать его. И надо учиться цивилизованно, на основании буквы закона, пользоваться этой возможностью. Запрет - не лучшее средство для этого. Пар, если не имеет выхода и накапливается, срывает и болты и гайки.