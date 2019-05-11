Почему лук стоит как кусок хорошего мяса 2 11.05.2019, 9:39

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Что происходит с ценами на лук и почему он не везде есть.

— У нас в магазине килограмм лука стоит 2,49 рубля. Обалдеть! Для сравнения: кило апельсинов продают по 1,69 рубля! — написала жительница Минска.

— В городе из продажи пропал репчатый лук. А если где-то и остался, то стоит как кусок хорошего мяса, — возмутился житель одного из белорусских райцентров.

Подобные сообщения tut.by получал все выходные. Производители подтверждают: лук у них уже закончился. Однако чиновники говорят, что ситуация с этим овощем и ценами на него далеко не критичная.

Белорусы заметили, что с прилавков магазинов по всей стране стал пропадать отечественный лук. А там, где его все еще продают, он зачастую подгнивший или в раза два вырос в цене. Кто-то писал, что у них он «стоил 1,4 рубля, а теперь 2,25». Другие говорили, что «возле дома продают по 2,5 рубля за кило». Все чаще в овощных отделах можно найти лук из Казахстана, некоторые видели из Египта по 2,5 рубля и из Индии по 3,7 рубля.

Корреспонденты посмотрели сайты, где фермеры обычно размещают объявления об оптовой продаже своей продукции, а продавцы ищут поставщиков. За последние 10 дней там появился только один пост «продам лук». И то товар не наш, а российский, за килограмм просят 1 белорусский рубль. Все остальные объявления о луке — их больше 10, только в категории «куплю».

— Закончился прошлогодний лук уже. В 2018 г. был неурожай. Лично я на треть меньше собрал, чем обычно, — рассказывает один из фермеров, который поставляет лук в некоторые магазины Минска. — И хранился он почему-то хуже, чем в прошлые годы. У меня к марту остался уже никакой.

Еще один фермер из Минской области коротко ответил: «Прошлогодний лук закончился, свежий еще не вырос».

Журналисты зашли в шесть продуктовых магазинов в Минске. Белорусский лук нашли в трех. На продуктовом рынке в Серебрянке и на Комаровке нашего лука тоже достаточно, стоит от 1 до 2,5 рубля за килограмм. То есть сказать, что лука совсем нигде нет, нельзя.

В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома сказали, что определенные проблемы с луком есть, но «ситуация не аховая».

— В магазинах шаговой доступности, которые не принадлежат крупным торговым сетям, белорусский лук в продаже есть. Стоит он от 0,88 до 1,3 рубля за килограмм. Некоторые завозят еще и российский для ассортимента, чтобы у покупателей был выбор, он стоит дороже, около 3 рублей, — рассказывает начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. — Сетевые магазины предпочитают работать напрямую с фермерами-производителями. А у них возникла проблема: закончился лук. Объясняют они это неурожаем в прошлом году. В некоторые торговые сети поставляли подгнивший лук — его возвращали целыми машинами.

По словам Нины Емельяновой, из-за отсутствия возможности купить наш лук, торговые сети стали закупать больше импортного. В основном нам его поставляют из Узбекистана, Казахстана, России. Стоит он чуть дороже, чем наш, — от 2 рублей за килограмм.

— УП «Партизанское» закладывает лук в стабилизационный фонд, его хватит до конца мая. Но оттуда этот овощ в первую очередь идет в школы и детские сады для питания детей. Также УП «Партизанское» поставляет лук в некоторые магазины, которые сотрудничают с ним круглый год, — поясняет начальник управления.

Нина Емельянова отметила, что за прошедшие выходные спрос на лук увеличился где-то на 10%.

Прокомментировали в главном управлении и ситуацию с луком-севком. На то, что он исчез из магазинов, люди жаловались уже неделю назад.

— Еще до выходных лук-севок в продаже был, причем спросом он пользовался небольшим. Были торговые сети, которые всего 4 кило в сутки продавали, — говорит Нина Емельянова. — По словам торговых сетей, белорусский лук-севок уже закончился. Некоторые закупают голландский. Отпускная цена на него 17 рублей.