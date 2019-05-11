Президентские выборы в Литве: во второй тур могут выйти Шимоните и Науседа 11.05.2019, 9:53

За пост президента Литвы, выборы которого состоятся в воскресенье, 12 мая, борются девять кандидатов.

12 мая в Литве пройдут президентские выборы и два референдума - о двойном гражданстве и о сокращении числа членов парламента.

За пост президента Литвы, выборы которого состоятся в воскресенье, 12 мая, борются девять кандидатов. Так или иначе, после нынешних выборов в Литве появится новый глава государства. Действующий президент Даля Грибаускайте, отбыв на этом посту два срока, больше баллотироваться не может.

У кого из участников президентской гонки в Литве больше всего шансов на победу и на какой электорат они рассчитывают? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом из Литвы Лютаурасом Гуджинскасом.

- Кто из кандидатов, по вашему мнению, скорее всего пройдет во второй тур президентских выборов в Литве?

- Думаю, что больше всего шансов на то, чтобы попасть во второй тур у Ингриды Шимоните, в данный момент она и Гитанас Науседа занимают лидирующие позиции в опросах общественного мнения.

- Из каких избирателей состоит электорат Ингриды Шимоните?

- Избиратели Ингриды дисциплинированы и хорошо мотивированы, электорат консерваторов достаточно стабильный, в социальных сетях чувствуется определенный энтузиазм сторонников по отношению к ее кандидатуре.

- Что с другим фаворитом, Гитанасом Науседой?

- У Гитанаса Науседы проблема в том, что несмотря на то, что его рейтинг достаточно высокий, не совсем ясно, сколько из его сторонников появится на выборах. Поэтому Науседе надо хорошенько постараться, тем более что на пятки наступает Саулюс Сквернялис, который использует свое положение премьера и административный ресурс.

- Кто встретится во втором туре?

- Мне кажется, что во втором туре шансы у Ингриды Шимоните и Гитанаса Науседы будут практически равными. Довольно многие могут голосовать против любого кандидата консерваторов, кто бы им не был. С другой стороны, если во втором туре окажется Шимоните и Сквернялис, часть избирателей может мобилизоваться и голосовать против Сквернялиса.

- В поддержку каких ценностей высказываются кандидаты?

- Все кандидаты по своим программам и взглядам более-менее занимают центр, высказываются в поддержку традиционных, консервативных ценностей. Между собой они конкурируют разными нарративами и личностями как таковыми. Шимоните и Науседа больше поддерживают Европейский Союз, чем Сквернялис, который демонстрирует мягкий евроскептицизм.