В Гомеле при пожаре в общежитии эвакуированы 35 человек 11.05.2019, 10:21

Фото Гомельского областного управления МЧС

Причина пожара устанавливается.

В Гомеле при пожаре в общежитии спасены 4 человека, еще 35, в том числе 5 детей, - эвакуированы, сообщила БелТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Информация о том, что из окна общежития по улице Советской идет дым, в службу 101 поступила 10 мая в 16.37. В одном из блоков на 11-м этаже было сильное задымление.

Фото Гомельского областного управления МЧС

Хозяйка горящей комнаты в это время находилась в коридоре. Как выяснилось, ее ребенок 2014 года рождения на момент ЧП был у бабушки. Хозяйку, а также еще одну девушку, обнаруженную на этом этаже, госпитализировали с отравлением продуктами горения. В коридоре горящего этажа звено газодымозащитной службы обнаружило и спасло еще двух человек, которые в госпитализации не нуждались.

Самостоятельно с горящего и близлежащих этажей эвакуировались 35 человек. В результате происшествия огнем уничтожены и повреждены вещи в двух комнатах. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото Гомельского областного управления МЧС