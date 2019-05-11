Как Зеленский собирается выбирать кандидатов на топ-должности 1 11.05.2019, 10:33

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Владимир Зеленский

Фото: SOPA Images

Кандидат на топ-должность должен будет пройти несколько собеседований.

Кандидат на должность в АП, МИД, СБУ, ГПУ, СНБО при президенте Владимире Зеленском должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев, причем все интервьюеры должны будут его утвердить.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал советник избранного президента Александр Данилюк.

По его словам, идея состоит в том, что Зеленский формирует "номинационный комитет" из трех-пяти ключевых членов команды, которые рассматривают претендентов по ряду заранее определенных критериев. В итоге должно быть принято, желательно, консенсусное решение и дана развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения.

На первом этапе нужно отобрать "очень много" людей, отмечает Данилюк.

По словам Данилюка, если в команде Зеленского начнутся договорняки, квоты, списки, то "качественные люди во власть не пойдут".