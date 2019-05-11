Бесполезные покупки: на какие вещи вы тратите деньги зря 5 11.05.2019, 10:37

4,641

Порой мы тратим деньги на вещи, которые используем всего один-два раза.

Они занимают место в квартире и лишают нас возможности купить что-то действительно нужное. Редакция tam.by составила список вещей, от покупки которых можно отказаться.

Косметика на один раз

Порой мы покупаем косметику не из-за необходимости, а чтобы поднять настроение. Фиолетовая тушь, малиновые тени, синяя губная помада кажутся такими привлекательными во время покупки. Но не каждая девушка сможет использовать эту косметику в жизни. Скорее всего, средства так и высохнут в косметичке.

Поэтому, прежде чем купить продукты, подумайте, будете ли вы им пользоваться хотя бы несколько раз в неделю. Как ни странно, запланированная покупка дорогой и качественной косметики здорово помогает сэкономить.

Лотерейные билеты

Если вы действительно хотите разбогатеть, не тратьте деньги на лотерейные билеты. Ведь шансы выиграть невысоки. Стоимость одного билета может показаться небольшой. Но если месяцами покупать каждую неделю по несколько квитков, можно потратить внушительную сумму. И эти вложения вряд ли окупятся.

Ультрамодная спортивная одежда

Если вы только собираетесь пойти в спортзал, не тратьте деньги на дорогую одежду. Не исключено, что через месяц вы забросите занятия, а леггинсы из ультрасовременной ткани, отводящей влагу, останутся лежать на полке.

На первое время будет достаточно качественных кроссовок, пары хлопковых футболок и спортивных брюк. А когда вы войдете в режим и сможете с уверенностью сказать, что будете регулярно посещать тренировки, можно и обновить гардероб.

Дорогие игрушки для животных

Вы купили для кота шикарный многоуровневый игровой комплекс, а он по-прежнему носится по квартире с блестящими фантиком? Ситуация нередкая: наши питомцы не могут оценить дороговизну вещей и, как правило, выбирают самые простые варианты. Поэтому не тратьте деньги, если не уверены, что животному понравится игрушка — лучше уделяйте питомцу больше внимания.

Покупки на отдыхе

Нередко, возвращаясь из путешествия, мы привозим гору покупок, сделанных спонтанно. Магниты, брелоки, цветастые сумочки и платья, которые неплохо смотрелись на отдыхе, но совершенно не подходят для обычной жизни. Вряд ли вложенные в эти вещи деньги окупятся.

Если вы не представляете путешествие без шоппинга, узнайте, что лучше приобретать в стране, куда вы отправляетесь, и составьте план покупок. Пусть это будет одна качественная вещь, например, кожаный кошелек, ювелирное изделие или другой предмет, который вы долгое время будете использовать с удовольствием.

Ненужные приспособления для детей

Семья, которая готовится к рождению ребенка, может поверить хитрой рекламе и накупить лишнего, ведь для любимого чада ничего не жалко. Чтобы таких покупок было меньше, внимательно изучайте отзывы других родителей на товары. Возможно, если вы живете в однокомнатной квартире, вам не слишком необходима радионяня — вы сами услышите плач малыша. Да и без ходунков можно обойтись, ребенок научиться вставать на ноги самостоятельно и так.

Плюшевые игрушки

Милые плюшевые медведи и зайцы вызывают восторг не только у детей. Их любят и некоторые взрослые. В том, чтобы в доме находились два-три плюшевых зверька, нет ничего плохого. Но остальные игрушки рискуют через несколько дней после покупки оказаться ненужными и только собирать пыль. Если вам не хватает уюта, приобретите несколько подушек и пушистых пледов.