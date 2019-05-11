закрыть
11 мая 2019, суббота, 13:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Беларуси запретили продавать электрочайники и дрели от барановичских импортеров

9
  • 11.05.2019, 11:24
  • 5,170
Иллюстрационное фото
Источник: ardesto.it

Как они выглядят.

В реестр опасных товаров Госстандарта, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, в апреле внесены электротриммер, чайник, дрель и фонарик, которые продавались барановичскими частными фирмами, пишет intex-press.by.

Первым в список был включен электрический чайник ELX-KH01-C01 торговой марки «ERGOLUX», который реализовал крупный барановичский «оптовик». Причина — не соответствие ряду требований техрегламента Таможенного союза, в частности, прибор не защищен должным образом от перегрузок и аварийных режимов.

Фото: intex-press.by

Практически одновременно с чайником в реестр попали еще два прибора от того же продавца: электрический триммер KET 300 и электродрель KED 410V. Оба торговой марки «Kölner», Китай. Среди нарушений, обнаруженных Госстандартом в этих товарах, превышение допустимых норм значений напряжения радиопомех.

Фото: intex-press.by
Фото: intex-press.by
Фото: intex-press.by

популярное за неделю

Мнение

Не понял юмора
Не понял юмора Ирина Халип
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси Алесь Круткин
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко