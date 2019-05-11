Поздний брежневизм - это уже диагноз 3 Александр Хоц

11.05.2019, 11:32

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Смех-смехом, но ведь этот маскарад - и есть модель путинской системы.

Спорт, как известно, - не только мир, но и модель политической системы. Поздний Брежнев был писателем и писал мемуары о "Малой земле", поздний Путин - хоккеист и забивает шайбы (22 холуя на подхвате). Говорят, у них там даже "вводные": не падать перед Путиным и не пихать его на поле. Интересно, зачем ему шлем и форма в таком случае?

Смех-смехом, но ведь этот маскарад - и есть модель его системы.

Фейком и "липой" является всё - от "суверенной демократии" до суверенного хоккея; от гибридного парламента - до "выборов". Результат последних - так же произволен и смешон, как и число путинских шайб.

Мы уже устали наблюдать как система имитаций стала сутью "путинизма", а заодно и национальной идеей. Страна-муляж, держава-фейк. "Всё здесь не то, чем кажется" (Гоголь).

Банальная история, конечно. Но поражает другое. На кого рассчитан ледовый балаган?

На Шрёдера, который на трибунах восхищён хоккейным мастерством "друга Владимира"? (Но циник не производит впечатление идиота). На мировое сообщество? На самого себя? (Старичок не только лжив, но и тщеславен). На родной электорат - для поправки рейтинга?

Вы уже представили себе "бейсболиста" Обаму и "теннисистку" Меркель, набирающих фатальные очки в "матчах" с собственной обслугой? Кто должен восхититься хоккеистом-Путиным и поверить в десять его шайб?

Самое похабное в этом шапито, что нас демонстративно держат за кретинов. Как нужно презирать собственный народ, чтобы выбрать ЭТОТ способ поднимать "вождю" авторитет?

Вывод, к сожалению, понятен.

Поздний брежневизм - это уже диагноз. Не стоит здесь искать "ума" и "смысла", если система в маразме и ублажает себя миражами. Карнавальный День Победы, карнавальный хоккей, ряженые дети и казачество. Страна ряженых, "косящих" под нормальный социальный организм.

Ставший писателем Брежнев - был симптомом заката "совка", Путин-хоккеист - символ вырождения системы.

Но есть и хорошая новость. Фейковый хоккей - плод тепличных условий. В жизни имитационные системы сталкиваются с полноценной, жёсткой конкуренцией. С заранее известным результатом.

Выйди на лёд "команда" Путина в реальном матче, боюсь, что "нападающий" не досчитался бы зубов. И со льда его несли бы санитары на носилках.

Но в жизни так и происходит. Империя-муляж (держава-фейк) - уже в катастрофическом провале по итогам реального "матча" с развитым миром.

Сколько россияне (как нация) зубов не досчитается - время покажет. Но на месте санитаров я бы ждал с носилками у бортика.

Фото: Почва ушла из-под ног. (Путин в позе журнального столика)

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