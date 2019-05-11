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Россиянка пыталась ввезти в Беларусь более 100 килограмм экстази

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  • 11.05.2019, 11:37
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Источник фото: ГТК

Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за 25 лет.

Брестские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля 38-летней жительницы России более 100 килограммов психотропа экстази, вызывающего сильнейшую психологическую зависимость, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Крупную партию наркотических и психотропных веществ 38-летняя россиянка пыталась ввезти с территории Польши в Беларусь в тайниках своего автомобиля Chrysler. Она следовала через пункт пропуска «Домачево» по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер.

Однако во время углубленного досмотра таможенники обнаружили в салоне и багажнике машины тайники, в которых находилось 100 полимерных упаковок весом более 100 кг с кристаллическим веществом бежевого цвета и 3 полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 гр. Эксперты установили, что это были экстази и гашиш.

 «Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет. Употребление экстази способно вызвать сильнейшую психологическую зависимость и имеет крайне неблагоприятные последствия для здоровья», - отметили в ГТК.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Сейчас она находится в следственном изоляторе.


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