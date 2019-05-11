Адвокат Трампа отменил встречу с Зеленским «из-за яростных атак» 1 11.05.2019, 11:42

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Рудольф Джулиани

Фото: Сергей Ильин

Рудольф Джулиани не приедет в Украину.

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, который должен был приехать в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, отменил свой визит.

Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает Цензор.нет.

Причиной отмены визита стали "яростные атаки", которым подвергли Джулиани после анонсирования визита в Украину. Его обвинили в поиске иностранной помощи для переизбрания Трампа в 2020 году.

Он в ответ обвинил демократов в попытке выставить поездку в негативном свете, перекрутить ее смысл.

"Они говорят, что я планировал вмешаться в выборы (президента США 2020. - Ред.). Чушь. Все перекручено", - заявил Джулиани.

Напомним, накануне стало известно о визите Джулиани в Киев для встречи с новоизбранным президентом Зеленским. По данным The New York Times, адвокат Трампа хотел убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома и таким образом помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года.