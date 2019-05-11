Бесплатный цирк 9 Виктор Горбачев, «Солидарность»

11.05.2019, 11:48

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Думал фейк. Ан нет, правда.

Самая настоящая. Да еще и с красной ленточкой. И люди настоящие эту ленточку ножницами чикают. Радостно, с привлечением СМИ, и чтобы было указано про запуск данного «объекта».

Спускаемся, и далее по извилистой тропинке – в светлое будущее. 21 век на дворе. Прогресс. Космические корабли. И ленточка красная. И перила — железные да белые. За них держаться надо, чтобы при спуске не /ё!/ – не поскользнуться. И не важно, что этот спуск и путь не освещают фонари в темное время суток. Главное — перила есть белые. Крепче держись за перила, прохожий.

И смех, и грех. Целый депутат парламента с группой граждан эти перила сделали достижением. Подарок благодарным избирателям. Обещанного три года ждут? Вот перед выборами очередными и ленточку можно перерезать. Дождались. Яркий пример минимализма в искусстве.

А сколько еще этих ленточек можно перерезать «настоящим и будущим» депутатам парламента – все только начинается, выборы-то вот-вот.

Сколько деревьев будет посажено? Сколько лавочек станет во дворах? А новые мусорные ящики? Это же непочатый край работы по перерезанию ленточек.

А все более крупные строительные объекты открывает с красной ленточкой у нас только один гражданин. Всем остальным остаются перила да лавочки, фонари да заборы. Для избирателей и это потянет. Нет медицинского оборудования в вашей больнице? Потерпите. Вот вам лавочка. Нет детской площадки во дворе? Погодите чуть. Вот вам перила белые. Нет хорошей дороги? Ну, что же вы! Вот вам туалет за миллион баксов. Новый диагностический кабинет компьютерной томографии? Потом. Вот вам субботник республиканский.

Мне кажется, я в бесплатном цирке. Страна обложена ленточками. Одни их перерезают, другие натягивают. Может они так над народом прикалываются? Ну, мол, большего не достойны. Заслужили ленточку красную, перила белые и дорогу грязную. Чтобы с колен-то и не вставали.

Мрак...

Виктор Горбачев, «Солидарность»