В Москве устроили десять одиночных пикетов вокруг резиденции Путина 11.05.2019, 11:53

Источник: censor.net.ua

Сегодня - пятая годовщина ареста Олега Сенцова.

К пятой годовщине ареста украинского режиссера Олега Сенцова в столице РФ Москве активисты устроили символическую акцию "Петля для Кремля".

Как сообщает УНИАН, команда театра документальной пьесы (Театр.doc) и московские активисты решили напомнили миру о самом известном узнике Кремля - режиссере Олеге Сенцове, которого арестовали в оккупированном Крыму ровно пять лет назад.

По словам организаторов акции, поскольку российское законодательство запрещает собираться без разрешения больше двух человек в публичных местах с плакатами, поэтому было решено провести десять одиночных пикетов вокруг главной резиденции президента РФ Владимира Путина.

По мнению организаторов, если объединить линией все десять точек пикетов, получится своеобразная "петля для Кремля".

Источник: censor.net.ua

Маршрут акции символический - от администрации президента РФ до штаб-квартиры ФСБ, где собственно, и сфабриковали дело против Сенцова.

"Мы хотим напомнить, что мы не забываем о том, что Сенцова арестовали 5 лет назад. Мы хотим еще раз повторить требование Олега освободить всех украинских политзаключенных по принципу "всех на всех". Сегодня своими пикетами мы создали символический круг вокруг Кремля - это своеобразная удавка для Кремля, что означает, что мы будем стоять до тех пор, пока не будут выполнены требования Сенцова", - заявила участница акции Ирина Векшина.

Источник: censor.net.ua

В свою очередь режиссер Театр.Doc Варвара Фаер отметила, что петля вокруг Кремля имеет "мистический народный смысл".

"В культуре многих народов есть традиция вставать в круг, чтобы изгнать злого духа. Кремль превратился в такое существо, которое остается только вытеснить, ведь диалог невозможен", - отметила она.

Источник: censor.net.ua

Еще одна участница акции Светлана сообщила, что чаще всего россияне, которые видят такие плакаты, соглашаются, что нужно осуществить обмен, но очень часто прохожие осуждают активистов и называют их "предателями".

Источник: censor.net.ua

На плакатах участников можно было прочитать следующие надписи: "Мы требуем от Путина освободить Сенцова", "Обмен всех на всех", "Олег, мы не забыли". Участники сегодняшнего действа верят - каждый раз, когда выходят с плакатами - они приближают освобождение украинского режиссера. В акции приняли участие около 20 человек.

Источник: censor.net.ua

Полиция внимательно следила за проведением пикетов, но обошлось без задержаний.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.