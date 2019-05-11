Лукашенко: Я не доверял Втюрину, поэтому его перевели в Совет безопасности 33 11.05.2019, 12:22

5,855

Диктатор прокомментировал арест заместителя госсекретаря Совета безопасности.

Александр Лукашенко сегодня во время общения с журналистами при посещении Студенческой деревни прокомментировал задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, передает БелТА.

"Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, - сказал Александр Лукашенко. - Уже тогда к нему были вопросы. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс".

Правитель пояснил, что Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности.

"Буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы", - отметил диктатор.

В апреле стало известно о задержании Андрея Втюрина по подозрению в коррупции. Указом Лукашенко 24 апреля он был освобожден от должности "за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего". Комитет государственной безопасности сообщил 4 мая, что заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин был задержан при получении взятки в $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси.

Бывшему заместителю госсекретаря Совбеза предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.3 ст.430 (получение взятки) УК, второму лицу - в даче взятки. Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме, отмечает БелТА.

Версии ареста Андрея Втюрина выдвигались разные — от связей с ФСБ РФ (Втюрин родился и учился в России, активно дружит с коллегами в московских спецслужбах) до заговора с группой из пяти-шести генералов и полковников против Лукашенко вплоть до "физического устранения". Этот арест примечателен еще и тем, что Втюрин входил в самый ближний круг Лукашенко, которого охранял с 1995 г. И даже растил его младшего сына Николая, буквально заменяя ему отца.

Одновременно с Втюриным КГБ Беларуси арестовал гендиректора государственного телекоммуникационного монополиста — компании "Белтелеком" — Сергея Сиводедова, а также троих его сотрудников. Всем им (включая Втюрина) вменяется в вину получение взяток от российских компаний на общую сумму около 170 тыс. долл. А неофициально — фактическая передача белорусского канала подключения к Интернету под контроль соответствующих ведомств России.

Появляются инсайдерские "сливы", сообщающие, что в Беларуси ФСБ наладило целую систему прослушек и наблюдения за чиновниками, военными и политиками.

Российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко сообщал, что помимо этого в Минске прошли новые аресты: возможно, задержаны еще два высокопоставленных представителя силовых структур - заместитель главы службы охраны Лукашенко и командир группы «Альфа». Прошли обыски в руководстве КГБ и министерстве обороны.